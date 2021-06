Testspiel-Termine der RLO-Klubs im Überblick!

Details Montag, 21. Juni 2021 13:01

Während in den Wiener Ligen die Herbstmeisterschaft in den vergangenen und kommenden Wochen noch zu Ende gespielt wird, um einen Aufsteiger zu ermitteln, liegt bei den Klubs der Regionalliga Ost die volle Konzentration auf der Vorbereitung für die kommende Meisterschaftssaison. Seit den Öffnungsschritten Mitte Mai wird bereits intensiv trainert und getestet. Gegen welche Gegner die Verein rund um den Wiener Sport-Club, SV Leobendorf usw. in den kommenden Tagen testen, seht ihr unten im Überblick!

Wiener Sport-Club:

Dienstag, 22.06. 18:00 Uhr: Rapid Wien - WSC (Allianz Stadion)

Samstag, 26.06. 18:00 Uhr: ASV Siegendorf - WSC (Lindabrunn)

Samstag, 02.07. 19:30 Uhr: WSC - ASK Neutal (Trainingszentrum WSC)

Dienstag, 06.07. 18:30 Uhr: WSC - SV Stockerau (TRZ WSC)

Freitag, 09.07. 18:00 Uhr: WSC - GAK (WSC-Stadion)

Freitag, 23.07. 19:30 Uhr: WSC - SV Wienerberg (WSC-Stadion)

ASK-BSC Bruck/Leitha:

Mittwoch, 30.06. 18:30 Uhr: VDF - ASK Bruck (VIVA Sportzentrum Steinbrunn)

Dienstag, 06.07. 19:00 Uhr: St. Pölten Juniors - ASK Bruck

Freitag, 09.07. 19:00 Uhr: ASK Bruck - Schattendorf (Parkstadion Bruck/L.)

Dienstag, 20.07. 19:00 Uhr: Kottingbrunn - ASK Bruck

Freitag, 23.07. 19:00 Uhr: ASK Bruck - Mannersdorf (Parkstadion Bruck/L.)

SV Sparkasse Leobendorf:

Dienstag 22.06. 19:00 Uhr: SV SPARKASSE Leobendorf – SC Retz

Freitag 25.06. 18:30 Uhr: SV SPARKASSE Leobendorf – SV Horn

Freitag 02.07.: Gegner noch offen

Freitag 09.07. 19:00 Uhr: SV SPARKASSE Leobendorf – SKN St. Pölten Juniors

Freitag 23.07. 19:00 Uhr: SV SPARKASSE Leobendorf – SR WGFM Donaufeld

SV Stripfing:

Dienstag, 22.06. 18:00 Uhr: SK Rapid II - SVS

Samstag, 26.06. 10:30 Uhr: SVS - FAC

Dienstag, 29.06. 18:30 Uhr: SV Donau - SVS

Freitag, 02.07. 18:00 Uhr: SKU Amstetten - SVS

Dienstag, 06.07. 19:00 Uhr: ASV Hohenau - SVS

Freitag, 09.07. 18:00 Uhr: SVS - Young Violets

Freitag, 23.07. 18:30 Uhr: SV Gerasdorf - SVS

SC Wiener Viktoria:

Freitag, 25.06. 19:00 Uhr: ASKÖ Klingenbach - SC Wiener Viktoria

Samstag, 03.07. 17:00 Uhr: SC Krems - SC Wiener Viktoria

Mittwoch, 07.07. 19:30 Uhr: SV St. Margarethen - SC Wiener Viktoria

Dienstag, 13.07. 18:30 Uhr: FV AXIII Auhof Center - SC Wiener Viktoria

Samstag, 24.07. 18:00 Uhr: SC Wiener Viktoria - FC Stadlau

SC Neusiedl/See 1919:

Freitag, 25.06. 19:30 Uhr: NSC 1919 - SC/ESV PARNDORF

Dienstag, 29.06. 19:30 Uhr: NSC 1919 - ASK HORITSCHON

Freitag, 02.07. 19:30 Uhr: NSC 1919 - SV OBERWART

Freitag, 09.07. 19:30 Uhr: NSC 1919 - FAC 1. Wiener Neustädter SC: Mittwoch, 23.06. 19:00 Uhr: WNSC - ZSKA Moskau

Donnerstag, 01.07. 19:30 Uhr: Scheiblingkirchen - WNSC

Freitag, 09.07. 19:00 Uhr: Schwarzenbach - WNSC

Freitag/Samstag: 23./24.07.: WNSC - Lafnitz