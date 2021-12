Leobendorf holt 21-jährigen Leistungsträger!

Details Donnerstag, 09. Dezember 2021 09:53

Der SV Sparkasse Leobendorf kann nach einer ordentlichen Herbstsaison in Ruhe mit der Planung für das Frühjahr beginnen. Dazu gehört auch die eine oder andere Adaptierung im Kader. Laut Vereinsseite wird es aber nur wenig Veränderung geben, eine davon wurde jedoch gestern offiziell verkündet - der 21-jährige Bernhard Hahn wechselt unter die Burg Kreuzenstein.

Wichtiger Leistungsträger in Zwettl

Der junge, offensive Mittelfeldallrounder spielte in den letzten beiden Saisonen beim SC Zwettl in der 1. Niederösterreichischen Landesliga. Bei den Braustädtern zählte Hahn trotz seiner jugend bereits zu den absoluten Leistungsträgern. Beim SV Horn und in der Akademie St. Pölten, wo er unter anderem mit den Leobendorf-Kickern Florian Heindl und David Unger kickte, erfolgte die Ausbildung. Nach 2 Jahren Landesliga möchte der spielstarke Mittelfeldakteur nun auch in der Regionalliga Ost Fuß fassen und seinem neuen Verein zu Erfolgen verhelfen.

Den Verein verlassen wird hingegen Philip Holzer, der sich nach zwei Jahren in Leobendorf eine neue Herausforderung suchen wird.

Quelle: SV Sparkasse Leobendorf

MW

