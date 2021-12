Wer wechselt wo hin? - Transferüberblick RLO

Details Donnerstag, 23. Dezember 2021 10:31

Wir befinden uns mitten in der Weihnachtszeit, stehen kurz vor dem Heiligen Abend - für viele Menschen die Zeit der Besinnung und eine Möglichkeit ein wenig Stress abzubauen. Ähnlich ruhig gehen es größtenteils die Clubs der Regionalliga Ost auf dem Transfermarkt an. Eine Ausnahme gibt es jedoch: der 1. MAV Wiener Neustädter SC. Das Tabellenschlusslicht will mit einer Transfermarkt-Offensive den letzten Platz im Frühjahr schnellstmöglich verlassen. Aber auch die anderen Vereine haben schon den einen oder anderen Transfer vermeldet. Unten findet ihr eine Übersicht!

Transferübersicht Winter 2021/22

FC Vienna

Zugänge: -

Abgänge: -

Trainer: Alexander Zellhofer

SV Stripfing

Zugänge: Kilian Kretschmer (vereinslos)

Abgänge: Daniel Hautzinger, Maximilian Balzer (beide Korneuburg), Maximilian Sulek (Gerasdorf)

Trainer: Hans Kleer

Wiener Sport-Club

Zugänge: -

Abgänge: Emil Haladej (Wiener Neustädter SC)



Trainer: Robert Weinstabl

Wiener Viktoria

Zugänge: -



Abgänge: -

Trainer: Toni Polster

FC Marchfeld Donauauen

Zugänge: Raul Baur (Kitzbühel)

Abgänge: Dominik Pessl (Stockerau), David Marin, Blaz Udovcic (beide Ziel offen)

Trainer: Thomas Flögel

SC TWL Elektra

Zugänge: -



Abgänge: Michael Endlicher (Korneuburg), Lukas Kalser (Stockerau)



Trainer: Herbert Gager



SV Leobendorf

Zugänge: Bernhard Hahn (Zwettl)

Abgänge: Philip Holzer, Andrija Pavlovic (beide Ziel offen)

Trainer: Sascha Laschet

FCM Traiskirchen

Zugänge: Benjamin Budimir (vereinslos/zuvor Hallescher FC U19/GER)

Abgänge: Filip Cucic (Wr. Neudorf)

Trainer: Zeljko Radovic (neu)

SC Neusiedl am See 1919

Zugänge: -

Abgänge: Bartolomej Kuru

Trainer: Stefan Rapp (neu)

ASK-BSC Bruck/Leitha

Zugänge: Fabian Steininger (St. Pölten Juniors)



Abgänge: -



Trainer: Mario Santner

FC Mauerwerk

Zugänge: Uran Neziroski (Hartberg II)



Abgänge: Dominik Rotter (Wiener Neustadt), Eriya Omura (Stockerau)



Trainer: Igor Jovic



Admira Juniors

Zugänge: -



Abgänge: -



Trainer: Walter Knaller (neu)



ASV Draßburg

Zugänge: Tobias Szaffich (Deutschkreutz)

Abgänge: Marco Anderst (Ebreichsdorf), Ayoub Ben Ammar (Mannersdorf), Mustafa Atik (Ziel offen)

Trainer: Dalibor Kovacevic

1. Wiener Neustädter SC

Zugänge: Balakiyem Takougnadi (vereinslos/zuvor Ried), Ivica Zunic (vereinslos/zuvor Rapid Bukarest/ROM), Dominik Rotter (Mauerwerk), Filip Borsos (Blau-Weiß Linz), Emil Haladej (Wiener Sport-Club), Christian Ehrnhofer (Klingenbach), Fabian Vyhnalek (Zwettl), Andrej Vukovic (Donau Wien)

Abgänge: Manuel Seidl (Karriereende), Matthias Binder, Osman Bozkurt (beide Ziel offen), Maximilian Sellinger (Hartberg II)

Trainer: Zeljko Ristic (neu)

