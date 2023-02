TWL Elektra Wien will Mannschaft und Infrastruktur weiterentwickeln

Details Mittwoch, 15. Februar 2023 13:40

Mit elf Siegen aus 16 Spielen, dazu drei Remis und nur zwei Niederlagen hat die Mannschaft von TWL Elektra in der Regionalliga Ost eine bravouröse Hinrunde gespielt. Man hat es dabei sogar geschafft, sich ein wenig vom Rest der Konkurrenz abzusetzen, während noch einmal über allem freilich der überlegene Tabellenführer und Herbstmeister aus Stripfing thront. Branko Majic, seines Zeichens Sportlicher Leiter des Vereins, stand Ligaportal.at Rede und Antwort, unter anderem wurde auch die Fragen gestellt, ob man künftig an den Zulassungsworkshops der 2. Liga teilnehmen möchte.

Top-Transfer im Winter, Entwicklung schreitet voran

Angesichts der starken sportlichen Bilanz im Herbst fällt das Resümee des TWL Elektra Wien freilich recht positiv aus. Branko Majic formuliert es wie folgt: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Herbst, haben gut performt, in gewissen Spielen sogar überperformt. Die Entwicklung ist gut, wir haben die Ziele, die wir verfolgt haben, gut erfüllen können. Auch ist zu sagen, dass sich die jungen Spieler entwickeln. Diese kommen aus unserem Nachwuchs rauf und spielen mittlerweile eine gute Rolle. Das ist unser Ziel, da wollen wir auch weiter anknüpfen.“

Den Winter-Transfermarkt hat man bei TWL Elektra unter anderem dazu genutzt, einen prominenten und sehr erfahrenen Mann an Land zu ziehen. Patrick Salomon, einstiger Bundesliga-Profi und zuletzt mit Damir Canadi beim kroatischen Erstligisten Sibenik, wird im Frühjahr das TWL-Dress tragen. Der ehemalige U21-Teamspieler ist 34 Jahre alt und spielte in der Vergangenheit unter anderem für Austria Wien, Austria Lustenau, Altach, Mattersburg sowie im Ausland für Atromitos Athen.

Verein will Infrastruktur verbessern

Mit der bisherigen Vorbereitung ist man in Wien zufrieden. „Grundsätzlich läuft die Vorbereitung gut, wir haben gottseidank keine Verletzungen. Natürlich bringt jede Vorbereitung ihre Herausforderungen mit sich, etwa wettertechnisch, platztechnisch und so weiter und so fort. Wir sind derweilen aber zufrieden und blicken positiv dem Ligastart entgegen. Auch bei den Testspielen war für uns wichtig, dass eine Entwicklung stattfindet. Die Jungs sind willig, die tun, machen und wollen. Wir haben generell ein gutes Vereinsklima, dementsprechend sind wir auch zufrieden“, so Majic.

Zu den Zielen für das Frühjahr äußert sich der Sportliche Leiter folgendermaßen: „Wir sind nun Zweiter, wollen an diese Leistung und Entwicklung weiter anknüpfen, was dann tabellarisch herauskommt, wird man sehen. Grundsätzlich wollen wir dort weitermachen, wo wir im Herbst aufgehört haben.“ Die Rückfrage von Ligaportal, ob man künftig an Workshops für den Aufstieg in die 2. Liga teilnehmen möchte, beantwortet Majic so: „Aktuell nicht, wir wollen auf jeden Fall unsere Infrastruktur verbessern. Sollte die einmal auf einem Stand sein, wo man sagen kann, das ist zweitligatauglich, dann kann man über so etwas reden. Jetzt haben wir den Fokus auf Entwicklung und Infrastruktur.“

