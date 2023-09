Nach Wettbetrugs-Verdacht: FC Mauerwerk stellt Spieler frei

Details Dienstag, 19. September 2023 13:19

Beim FC Mauerwerk aus der Regionalliga Ost wurden diejenigen Spieler, gegen die Vorwürfe wegen einer Wettbeteiligung unter anderem am Spiel gegen Traiskirchen am vergangenen Samstag im Raum stehen (wir berichteten), noch am Montag sofort nach Auftauchen der Vorwürfe freigestellt. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Klub-Präsident Mustafa Elnimr erklärt gegenüber der Krone, dass "diese vier Spieler vorerst nicht am Training und an den Spielen teilnehmen sollen". Um die Angelegenheit zu klären, hat der Präsident einen Anwalt und einen Privatdetektiv hinzugezogen.

Klubmanager Thomas Friz erklärt zudem: "Wir haben die betroffenen Spieler darüber informiert, dass sie bis zur Aufklärung der Vorwürfe nicht am Training und an den Spielen teilnehmen können." Klub-Chef Elnimr betonte, dass Gerüchte über ausstehende Gehaltszahlungen nicht der Wahrheit entsprechen. Er sagte: "Alle Gehälter wurden pünktlich bezahlt." Friz ergänzte: "Bei uns erfolgen Gehaltszahlungen in Raten, wie mit den Spielern besprochen. Bis einschließlich August wurden alle Zahlungen planmäßig durchgeführt."

Zudem betont Friz, dass es am Montag eine Besprechung mit der Mannschaft gab, wo "alle Dinge angesprochen wurden, die dem Team am Herzen liegen." Die Situation sei nicht einfach für die Mannschaft. "Aber wir müssen die Angelegenheit jetzt, so gut es eben möglich ist, ausblenden!"

