Krass! FC Mauerwerk inmitten von Betrugsfall in der eigenen Mannschaft?

Details Montag, 18. September 2023 08:32

0:3, 1:6 und 0:8 - so endeten die jüngsten Spiele des FC Mauerwerk in der Regionalliga Ost. Nein, wir reden nicht von Handballergebnissen, sondern von Fußball. Für die Mannschaft ist vor allem das 0:8 gegen Traiskirchen am vergangenen Samstag (zum Bericht) der absolute Tiefpunkt der bisherigen Saison. Eine Saison, in der man eigentlich angreifen wollte. Statt Top-Plätzen schaut es jetzt aber nach Abstiegskampf aus. Seit Sonntag hat der Klub - wie es scheint - aber ein ganz anderes Problem. Der Klub-Präsident ortet Betrug - in der eigenen Mannschaft!

Es klingt krass, ist aber am Sonntag tatsächlich an die Öffentlichkeit geraten. Mustafa Elnimr, Präsident und Mäzen des Vereins, der in Favoriten seine Heimspiele austrägt, betont gegenüber der Krone, dass es zu Spielmanipulationen gekommen sein könnte. Ein Ex-Spieler habe ihn nach dem Match gegen Traiskirchen angerufen und davon erzählt, dass gegen Mauerwerk gewettet wurde und es offenbar auch Gewinne gab. Thomas Friz, Club Manager: "Also wenn man die Trainingsleistungen sieht und die dann mit den Spielleistungen vergleicht, fallen einem krasse Unterschiede auf. Das kann man nicht leugnen." Die Angelegenheit wurde indes jedenfalls einem Anwalt übergeben.

Man darf gespannt, wie es in dieser Sache weitergeht - Mauerwerk kommt jedenfalls nicht zur Ruhe.

Mehr lesen

Wettskandal in der Regionalliga Ost?

Foto: IMAGO

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.