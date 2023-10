Hubschraubereinsatz! Wiener Sport-Club-Spieler muss in Schockraum - schwere Kopfverletzung nach Zusammenstoß [VIDEO]

Details Samstag, 14. Oktober 2023 16:47

Der Fußball trat am Samstagnachmittag beim Spiel von TWL Elektra Wien gegen den Wiener Sport-Club in der Regionalliga Ost einmal mehr völlig in den Hintergrund. In der 14. Minute kam es zu einem folgenschweren Zusammenprall zwischen WSC-Kicker Philip Dimov und einem Gegenspieler. LIGAPORTAL war vor Ort und hat alle Infos.

Dimov ging im Strafraum der Gastgeber in einen Zweikampf, senkte dabei seinen Kopf in Richtung Ball und der TLW-Verteidiger wollte klären. Dabei kam es zum Zusammenprall. Dimov war sofort bewusstlos, umgehend wurde die Rettung gerufen, es folgten Notarzt, Polizei und Hubschrauber, der den schwerverletzten Spieler ins AKH Wien gebracht hat. Ersten Informationen nach muss der Spieler, der sich schwere Kopfverletzungen zugezogen hat, in den Schockraum.

Das Spiel wurde beim Stand von 0:0 abgebrochen. → Zum Ticker

VIDEO

Die Ligaportal-Redaktion wünscht dem verletzten Spieler baldige Genesung!

Mehr lesen

Spieler auf Intensivstation: ASV 13 gegen 1980 Wien nach Horror-Zusammenprall abgebrochen

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.