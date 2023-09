Spieler auf Intensivstation: ASV 13 gegen 1980 Wien nach Horror-Zusammenprall abgebrochen

Details Samstag, 23. September 2023 19:46

Beim Spiel zwischen ASV 13 und 1980 Wien in der sechsten Runde der Wiener Stadtliga am Samstagnachmittag wurde der Fußball zur Nebensache. Das Spiel wurde nach einem schweren Zusammenprall zwischen dem Keeper und Verteidiger der Gastgeber nach nicht einmal ganz zwei Minuten zunächst unter- und dann abgebrochen. Ein Spieler befindet sich auf der Intensivstation.

Das Match ist gerade einmal eine (!) Minute alt, als es zur tragischen Szene kommt. Der Torwart will einen Ball klären, Verteidiger Michael Lassbacher wird von hinten leicht geschubst und fällt in den Klärungsversuch - dabei trifft Torwart Patrick Aschenbrenner den Verteidiger mit dem Knie mit voller Wucht am Kopf. Der Verteidiger bleibt regungslos am Boden liegen, ist bewusstlos.

Sofort wurde der Hubschrauber gerufen und der Spieler ins Spital gebracht. Die Unterbrechung dauerte eine Stunde, ehe Schiedsrichter Oliver Fix schließlich das Spiel abbrach.

Lassbacher wurde auf die Intensivstation gebracht. "Eine furchtbare Szene - den Gegenspieler trifft aber keine Schuld. Nach den ersten Untersuchungen gibt es zum Glück Entwarnung, aber Genaueres wissen wir morgen", so der sportliche Leiter Gerhard Frey. "Unsere Gedanken sind bei Michael."

Auch das LIGAPORTAL-Team hofft, dass der Vorfall letztlich glimpflich ausgeht. Gute Genesung!

Foto-Copyright: Alois Niederl (Symbolfoto)

