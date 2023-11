Doppelter Mujanovic schießt FCM Traiskirchen zum Heimerfolg gegen SCU Ardagger

Details Freitag, 10. November 2023 23:01

Am letzten Spieltag vor der Winterpause war die Mannschaft aus Ardagger zu Gast beim FCM Traiskirchen. Der FCM Traiskirchen besiegte auf kaputten heimischen Rasen den SCU Ardagger und feiert nach vier sieglosen Partien einen erneuten Arbeitsieg. Nach einer fußballschwachen Anfangsphase gelingt Salko Mujanovic in der 28. Spielminute die Führung zum 1:0. Nach der Führung schlief die Begegnung erneut ein und es war ein wildes Hin und Her. Nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit riskierte der SCU Ardagger mehr und kam ein paar mal gefährlich vors Tor. Nach starker Defensivleistung der Traiskirchener belohnte man sich durch einen erneuten von Mujanovic zum 2:0 Endstand und überholt vorerst die YVA aus Wien.

FCM Traiskirchen gewinnt chancenarme Partie

"Es war ein Arbeitssieg auf sehr schlechten Rasen und keiner guten Leistung von beiden Mannschaften", erklärte Co-Trainer Drazen Grujicic. "Wir spielten beide keinen guten Fußball und das 1:0 war die erste wirkliche große Chance. Danach schlief die Partie ein wenig ein und wir konzentrierten uns sehr auf die Verteidigung", fügte Grujicic hinzu. "Wir konnten die hohen Bälle unserer Gegner sehr gut verteidigen und standen hinten kompakt. Der Gegner muss ein bisschen mehr riskieren und dadurch waren sie hinten offen und wir konnten den Sack zumachen und das 2:0 erzielen", berichtete Co-Trainer Grujicic. "Wir wissen, dass der Gegner sehr unangenehm werden kann, wenn man nicht konsequent 90 Minuten Fußball spielt und sich konzentriert", erklärte Grujicic froh. "Ich freue mich für die Mannschaft, dass wir mal wieder einen Sieg einfahren konnten und wir werden die Winterpause nun nutzen, um unsere Fehler zu verbessern und unser Spiel zu erweitern", erklärte Grujicic zuversichtlich.

SCU Ardagger auf fremden Rasen weiterhin ohne Sieg

Der SCU Ardagger wartet diese Saison noch immer auf den ersten Auswärtssieg bzw. weiteren Punktegewinn. Von acht Spielen wurde nur ein Punkt geholt und somit ist man in der Auswärtstabelle zusammen mit Draßburg eine der schwächeren Mannschaften. Durch die starke Heimbilanz und Heimsiegen wie gegen den FCM Traiskirchen kann sich die Mannschaft aus Ardagger im Tabellenmittelfeld halten und dort auch überwintern. Die Mannschaft hat vor allem auswärts sehr viel Luft nach oben und möchte in der Winterpause die vielen Fehler und wenigen Torchancen verbessern. Nach zwei torlosen Auswärtspartien folgt auch die dritte Begegnung ohne Tor auf fremden Rasen. Die Mannschaft brilliert auf eigenem Rasen und muss sich trotz der Heimstärke mit dem 11. Tabellenplatz zufrieden geben.

Fazit zum Spiel

Aufgrund der schwachen Auswärtsbilanz des SCU Ardaggers, war auch in dieser Partie mit einer Niederlage zu rechnen. Trotz der Krise des FCM Traiskirchen zeigte die Mannschaft eine abgebrühte Leistung und bewies, dass man auch gegen unangenehme Gegner wichtige drei Punkte sammeln kann. Nach der Winterpause erhofft man sich bei den oberen Tabellenplätzen noch mitmischen zu können.

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Filip Dmitrovic (K) - Nicolas Zdichynec, Fatih Balli, Amar Helic, Alexander Leidinger, Michael Tercek - Robin Linhart, Nadir Ajanovic, Yannick Paul Maierhofer - Salko Mujanovic, Deniz Pehlivan



Ersatzspieler: Foroutan Bagherian Rafsanjanipour, Julian Mihalits, Petar Mijatovic, Mert Mustafa Ekinci, Patrick Mijatovic, Jan Kirchmayer



Trainer: Johann Kleer

SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf: Moritz Herbst - Elias Reickersdorfer, Richard Aigner (K), Franz Kaltenbrunner, Thomas Grubhofer - Gabriel Spreitzer, Jonas Killinger, Ferdinand Unterbuchschachner, Lukas Kiehberger, David Kandutsch - Martin Grubhofer



Ersatzspieler: Sebastian Aigner, Alexander Weinstabl, Florian Elser, Robert Schmerleib, Marjan Gamsjäger, Dusan Zuza



Trainer: Michael Unterberger Moritz Herbst - Elias Reickersdorfer, Richard Aigner (K), Franz Kaltenbrunner, Thomas Grubhofer - Gabriel Spreitzer, Jonas Killinger, Ferdinand Unterbuchschachner, Lukas Kiehberger, David Kandutsch - Martin GrubhoferSebastian Aigner, Alexander Weinstabl, Florian Elser, Robert Schmerleib, Marjan Gamsjäger, Dusan ZuzaMichael Unterberger Regionalliga Ost: FCM Flyeralarm Traiskirchen – SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf, 2:0 (1:0) 84 Salko Mujanovic 2:0

28 Salko Mujanovic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.