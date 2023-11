Sieg über Kremser SC: SK Rapid II holt sich Winterkrone

Details Freitag, 10. November 2023 23:30

Am letzten Spieltag vor der Winterpause war die Mannschaft aus Krems zu Gast bei den jungen Hütteldorfern aus Wien. Rapid II zeigte eine brilliante Leistung und belohnte sich mit einem 3:0 Erfolg gegen den Kremser SC mit der Winterkrone . Nach ausgeglichenen ersten 40 gab es einen Paukenschlag für Rapid II. Ismail Seydi kassiert nach scharfer Kritik die Gelb-Rote Karte in der 42. Spielminute. Trotz Unterzahl versteckte sich Rapid II nicht vor dem eigenen Tor und belohnte sich in der Nachspielzeit mit dem 1:0 durch den Top-Stürmer Furkan Dursun. Nach umkämpften 15 Minuten in Halbzeit zwei gelang Tobias Hedl in der 58. Spielminute das 2:0. Kurz darauf machte Nicolas Bajlicz den Deckel drauf und erzielte den 3:0 Endstand. Rapid II springt einen Platz nach oben und krönt sich zum vorzeitigen Wintermeister.

Krems trotz Niederlage oben dabei

"Es war eine spannende und hitzige Partie mit viel Hin und Her. Durch die Gelb-Rote Karte wurde es nochmals spannender", erklärte Stv. Sportlicher Leiter Raimund Mader. "Die jungen Burschen aus Hütteldorf haben trotz Unterzahl sehr stark gepresst und schlussendlich auch verdient gewonnen. Wir haben zwar die letzten zwei Tore selbst verschuldet, jedoch zeigten sie sich von ihrer besten Seite und nutzen unsere Fehler", fügte Mader hinzu. "Wir hatten auch ein paar Chancen auf den Ausgleich, jedoch haben wir uns durch das 2:0 selbst geschadet und waren durch das hohe Pressing neben der Spur", ergänzte Mader. "Trotzdem bin ich super stolz auf unsere Mannschaft. Wir haben bisher eine super Saison gespielt und sind in der Lage dies auch in der zweiten Saisonhälfte fortzuführen und oben mitzuspielen", lobte Mader sowohl Kollegen als auch Spieler.

Rapid II zeigt ihr ganzes Potenzial

Auch das siebente Heimspiel in Folge siegt Rapid II erneut. Man hatte großen Respekt vor der Mannschaft aus Krems und wollte eine Revanche für das damalige 4:3 in Niederösterreich. Trotz des Platzverweises, zeigte Rapid II dass sie als Mannschaft spielen und kämpfen und erzielten spielerisch das 1:0 kurz vor der Pause. Durch Fehler erzwungene Fehler des Gegner bewies man erneut die Kaltschnäutzigkeit vor dem Tor und belohnte sich mit zwei weiteren Treffern in Hälfte zwei. Durch den Punktgewinn springen die jungen Hütteldorfer auf die Spitze und stehlen den Kremsern die Winterkrone. Trotz der Niederlage in Hütteldorf zeigen sich die Kremser kampflustig und sind voller Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte. Ebenso die junge Mannschaft von Rapid freut sich auf einen spannenden Titelkampf.

Fazit zum Spiel

Die Tabelle versprach eine ausgeglichene Partie und hartumkämpftes Spiel. Es war vor allem eine hitzige Begegnung, welche Rapid II unbedingt gewinnen wollte. Das 3:0 ist schlussendlich verdient und die Kremser müssen vor allem gegen starke Mannschaften mit hohem Pressing lernen, Spiele zu verwalten und die wenigen Chancen zu nutzen.

SK Rapid II: Laurenz Orgler, Dominic Vincze, Aristot Tambwe-Kasengele, Jovan Zivkovic, Tobias Hedl, Philipp Wydra, Ismaïl Seydi, Christopher Dibon (K), Nicolas Bajlicz, Furkan Dursun, Furkan Demir



Ersatzspieler: Benjamin Göschl, Fabian Eggenfellner, Almer Softic, Dennis Kaygin, Jean Francois de Chatrie Doegl, Almir Oda



Trainer: Stefan Kulovits

Kremser SC: Christoph Riegler - Kurt Starkl, Florian Bauer (K), Simon Temper, Florian Sittsam, Damir Mehmedovic - Michael Ambichl, Felix Nachbagauer, Alec Flögel, Elias Felber - Benedikt Martic



Ersatzspieler: Anton Pfaller, Jannick Schibany, Petar Melezovic, Armin Trkic, Raul Galván, Paul Joseph Karch Jr.



Trainer: Thomas Flögel Regionalliga Ost: SK Rapid II – Kremser SC, 3:0 (1:0) 68 Nicolas Bajlicz 3:0

58 Tobias Hedl 2:0

47 Furkan Dursun 1:0

Foto: SK Rapid/Manfred Szieber

