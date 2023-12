TWL Elektra - Vizemeister fehlt die Konstanz in den Spielen

Details Dienstag, 05. Dezember 2023 18:58

Die TWL Elektra aus der Regionalliga Ost beendete die Hinrunde mit 22 Punkten auf Rang neun der Tabelle, doch nun muss der Vizemeister nach der starken Vorsaison die laufende Saison analysieren und das eigene Spiel verbessern. Seit Sommer ist Trainer Herbert Gager im Amt und kann nicht sehr zufrieden mit der ersten Saisonhälfte auf die Tabelle blicken. Die kadergeschwächte Mannschaft beginnt die Saison schwach und erarbeitet sich in den ersten sieben Partien lediglich sechs Punkte und muss ´sich sogar mit einem Unentschieden gegen das Tabellenschlusslicht von Mauerwark zufrieden geben. LIGAPORTAL sprach nun mit dem Trainer Herbert Gager über die abgelaufende Herbstsaison und wagte einen Blick in die Zukunft.

TWL Elektra mit wichtigen drei Punkten gegen den Wiener Sport-Club

Fehlende Konstanz reicht nur für Platz neun

"Wir haben vor allem am Saisonanfang viele Matches verspielt und sicher geglaubte Punkte verspielt. So waren wir auch im auf dem Platz dann auch bei Pflichtsiegen nervös und unkonzentriert", erklärte Trainer Herbert Gager. "Wir müssen erstmal wieder mehr Konstanz in unser Spiel bringen und dann können wir auch die stärkeren Klubs besiegen. Am Ende der ersten Saisonhälfte haben die zwei Siege gegen Neusiedl und den Wiener Sport-Club natürlich gut getan und wir konnten auch in der Tabelle ein paar Plätze gutmachen", fügte Gager hinzu. "Die Erwartungen waren sicherlich hoch, vor allem weil wir letzte Saison Vizemeiter wurden und auch diese Saison vor der Saison hohe Ziele gehabt haben, aber wie der Fußball eben ist, ist in der Regionalliga Ost alles möglich und es kann jeder gegen jeden gewinnen", berichtet Trainer Gager.

Konzentration und Konstanz sind der Schlüssel zum Erfolg

"Natürlich wollen wir uns auch tabellarisch verbessern, aber ich denke wenn wir uns selbst verbessern und auch Spiele nicht 45 Minuten sondern 90 Minuten spielen, dann haben wir definitiv noch Luft nach oben", betonte Gager. "Wir haben bei den letzten beiden Siegen gezeigt, dass wir trotz geschwächtem Kader eine starke Mannschaft sind und auch gegen starke Klubs punkten können. Das erste Spiel wird direkt wichtig und auch sehr unangenehm, weil der FCM Traiskirchen schon im Hinspiel gezeigt hat, welches Potenzial die Mannschaft hat", fügte Trainer Herbert Gager. "Wenn wir viele Spiele, die wir gewinnen müssen, auch gewinnen, dann sieht am Ende die Tabelle sicherlich besser aus und das wollen wir auch in der zweiten Saisonhälfte besser umsetzen, als in Saisonhälfte eins.

