FC Mauerwerk mit Betrugsverdacht im Rückspiegel: "Wir steigen sicher nicht ab!"

Details Mittwoch, 06. Dezember 2023 17:34

Der FC Mauerwerk aus der Regionalliga Ost beendete die Hinrunde mit neun Punkten auf Rang 16 der Tabelle und droht mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Saison abzusteigen. Seit Ende August ist Trainer Marek Kausich im Amt und kann alles andere als zufrieden mit der ersten Saisonhälfte auf die Tabelle blicken. Die noch angeschlagene Mannschaft bildet mit nur einem Zählern bei Heimspielen das Tabellenschlusslicht der Heimtabelle. LIGAPORTAL sprach nun mit dem Sportlichen Leiter Thomas Friz über die abgelaufende Herbstsaison und wagte einen Blick in die Zukunft.

Harter Kampf zwischen FavAC und Fc Mauerwerk

Betrugsfall brachte Mauerwerk in die Krise

Nicht nur nach mageren ersten Ergebnissen war die Stimmung innerhalb der Mannschaft am Boden. Dazu kam auch noch der interne Wettbetrug. "Wir waren sehr belastet nach unserem mageren Saisonstart, dann folgte auch noch der Wettbetrug, sowie das wir nicht am eigenen Rasen spielen dürfen und somit auch keine wirklichen Heimspiele haben", betonte Sportlicher Leiter Thomas Friz (zum Wettbetrugs-Artikel). "Wir haben einige Spiele auch unglücklich verloren und konnten nur einen Sieg in dieser Saison einfahren. Zusätzlich fehlen uns auch einige Spieler, welche wir suspendiert haben aufgrund des Betruges", fügte Friz hinzu. "Wir wollen sicherlich im Winter ein paar Positionen verstärken und auch schauen, dass wir die Spiele, die wir unverdient verloren haben bzw. nicht gewonnen haben, gewinnen.

An den Abstieg ist nicht zu denken

"Keiner bei uns im Verein denkt jetzt schon an den Abstieg. Neun Punkte fehlen uns auf den 11. Platz Neusiedl und die sind innerhalb von 14 weiteren Spielen locker zu holen", erklärte Sportlicher Leiter Friz. "Wir wollen wieder an die vorherige Saison anknüpfen und auch mal wieder als Mannschaft Fußball spielen. Der Skandal und das 0:8 hat uns natürlich sehr geschwächt, aber wir wollen noch nicht das Handtuch werfen und werden in der zweiten Saisonhälfte alles geben und den Klassenerhalt schaffen", berichtete Sportlicher Leiter Thomas Friz zuversichtlich. "Die Mannschaft wird sich nochmal zusammenreißen und in jedem Spiel kämpfen und auch bei Heimspielen am FavAC Sportplatz alles geben!", fügte Friz hinzu.

Foto: Spielbericht FavAC vs FC Mauerwerk

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.