SC Neusiedl am See 1919 - Verletzungsdrama macht es den Burgenländern nicht einfach

Der SC Neusiedl am See 1919 aus der Regionalliga Ost beendete die Hinrunde mit 18 Punkten auf Rang 11 der Tabelle und möchte durch die hohe Anzahl an Verletzungen die Mannschaft in der Winterpause auf einigen Positionen stärken. Seit Anfang Juli ist Trainer Michael Rapp im Amt und kann zufrieden mit der ersten Saisonhälfte auf die Tabelle blicken. Die noch angeschlagene Mannschaft hat guten Abstand auf die Abstiegsplätze, ist aber dennoch durch die ebenso starke Konkurrenz nicht ungefährdet. LIGAPORTAL sprach nun mit dem Sportlichen Leiter Günter Gabriel über die abgelaufende Herbstsaison und wagte einen Blick in die Zukunft.

Siegtreffer gegen den ASV Draßburg

Viele Ausfälle machen Neusiedl das Leben schwer

"Ab Runde vier haben wir bereits fünf wenn nicht sogar sechs Stammspieler nicht auf dem Platz gehabt, aufgrund von Verletzungen. Wir hatten Probleme im Sturm und im Mittelfeld, aber auch in der Defensive", erklärte Sportlicher Leiter Günter Gabriel. "Durch den Kadermangel sind wir mit der aktuellen Platzierung zufrieden und sind mit gutem Abstand von den Abstiegsplätzen entfernt", fügte Gabriel hinzu. "Wir haben unsere Pflichtspiele gewonnen und haben uns somit auch den Tabellenplatz und die Punkte verdient. Im Winter wollen wir jetzt sicherlich aufrüsten. Vor allem im Sturm und im Mittelfeld wollen wir die Mannschaft mit zusätzlichen Spielern stärken", berichtete Sportlicher Leiter Gabriel.

Neue Kräfte sollen einstelligen Tabellenplatz sichern

"Unser Ziel ist es vor allem diese Saison einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen", erklärte Gabriel. "Es ist mir bewusst, dass wir viele Gegentore bekommen haben, jedoch bin ich mit der Leistung hinten zufrieden. Es liegt eher daran, dass wir vorne zu wenig Druck gegen den Ball machen und es natürlich dann irgendwann hinten kracht", fügte Günter Gabriel hinzu. "Wir werden uns auf jedes Spiel intensiv vorbereiten und auch in jedem Spiel alles geben. Nach unten ist natürlich auch noch alles möglich, weil man nie weiß, was die Konkurrenten für Pläne haben", berichtete Gabriel. "Die ersten zwei Spiele nach der Pause gegen FavAC und Oberwart werden sehr wichtige Spiele und diese Partien werden auch über den restlichen Verlauf der Saison entscheiden" betonte Sportlicher Leiter Günter Gabriel

