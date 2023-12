FCM Traiskirchen-Stürmer verstärkt fortan ADMIRAL 2. Liga-Team

Details Freitag, 08. Dezember 2023 08:52

Der FC Flyeralarm Admira, über die Winterpause auf Rang elf in der ADMIRAL 2. Liga, fixiert den ersten Neuzugang für das Frühjahr, wie der Verein am heutigen Freitag in einer Pressemitteilung preisgab. Die Niederösterreicher engagieren Salko Mujanovic. Der 27-jährige Stürmer aus Bosnien-Herzegowina war zuletzt bei FCM Traiskirchen in der Regionalliga Ost tätig. Er erhält in der Südstadt einen Vertrag bis Sommer 2025 plus Option.

Stürmer-Neuzugang Salko Mujanovic mit Sportdirektor Peter Stöger (v.l.n.r.).

"Stürmer, der genau weiß, wo das Tor steht..."

„Salko Mujanovic hat im Herbst mit seinen zahlreichen Toren auf sich aufmerksam gemacht und Begehrlichkeit geweckt. Dank der ausgezeichneten Kooperation mit Traiskirchen ist es uns gelungen, Salko für uns zu gewinnen. Wir bekommen einen Stürmer, der ganz genau weiß, wo das Tor steht. Er bringt Qualitäten mit, die unser Offensivspiel beleben“, erklärt Sportdirektor Peter Stöger.

Mujanovic wurde in Bosnien-Herzegowina ausgebildet, spielt aber seit 2016 mit rund einem Jahr Unterbrechung in Österreich. In der abgelaufenen Herbstsaison erzielte er für Traiskirchen in 16 Spielen 16 Tore.

Fotocredit: FC Flyeralarm Admira

