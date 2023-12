FC Marchfeld Donauauen - Von Saisontiefpunkt zu Siegesserie

Details Mittwoch, 13. Dezember 2023 19:05

Der FC Marchfeld Donauaen aus der Regionalliga Ost beendete die Hinrunde mit 25 Punkten auf Rang 7 der Tabelle und möchte nach den schwachen Saisonstart hinter sich lassen und die oberen Tabellenplätze angreifen. Seit Anfang Juli ist Trainer Hannes Friesenbichler im Amt und kann zufrieden mit der ersten Saisonhälfte auf die Tabelle blicken. Die heimstarke Mannschaft verzeichnet auf eigenem Platz lediglich eine Niederlage musste jedoch mit dem schwachen Start in die Saison die Mannschaft erstmal wieder aufbauen. LIGAPORTAL sprach nun mit dem Sportlichen Leiter Ernst Baumeister über die abgelaufende Herbstsaison und wagte einen Blick in die Zukunft.

Starker Auftritt im Cup gegen SK Austria Klagenfurt

Lerneffekt durch schwachen Saisonstart

Die ersten fünf Spiele waren zweifelsohne eine Herausforderung für die Mannschaft, die lediglich zwei Punkte sammeln konnte. Baumeister gestand ein, dass der Start schwächer war als erwartet, und dass die Mannschaft Schwierigkeiten hatte, ihren Rhythmus zu finden. Er betonte jedoch, dass der Verein aus den Fehlern lernen und sich verbessern müsse, um die gesteckten Ziele zu erreichen. "Die Mannschaft war am Anfang ziemlich neben der Sache und konnte in den ersten Partien keine klaren Akzente setzen", erklärte Baumeister. "Wir haben uns dann nochmal intensiv mit den Fehler beschäftigt und bei der TWL Elektra für unsere Bemühungen mit drei Punkten belohnen", fügte Sportlicher Leiter Ernst Baumeister hinzu. Trotz der aktuellen Platzierung auf Rang sieben zeigte sich Baumeister nur semi-zufrieden. Er erklärte, dass die Mannschaft das Potenzial habe, höher zu stehen, und dass die Platzierung nicht die wahren Fähigkeiten des Teams widerspiegle.

Hohe Erwartungen für vielversprechende Rückrunde

"In der Winterpause planen wir, gezielt Verstärkungen zu holen, um unsere Mannschaft zu stärken. Wir haben in der Hinrunde einige Bereiche identifiziert, in denen wir uns verbessern können, und werden entsprechend handeln", erklärte Baumeister entschlossen. Ein herausragendes Ziel, das Baumeister ausgab, ist das Anstreben der Top vier in der Tabelle. "Wir sind uns unserer Fähigkeiten bewusst und glauben, dass wir in der Lage sind, unter die Top vier zu kommen. Das ist unser klares Ziel, und wir werden hart dafür arbeiten", sagte er selbstbewusst. Baumeister fügte hinzu, dass die Mannschaft den Anspruch habe, oben mitzuspielen und auch die starken Gegner zu ärgern. "Wir wollen nicht nur mitspielen, sondern auch die Teams herausfordern, die als Favoriten gelten. Unsere Ambitionen reichen weiter als der aktuelle Tabellenplatz, und wir werden alles dafür tun, um erfolgreich zu sein", betonte er. Die klaren Aussagen des Sportlichen Leiters lassen die Fans gespannt auf die kommende Transferperiode blicken und schüren Vorfreude auf eine vielversprechende Rückrunde, in der das Team seine Ambitionen in die Realität umsetzen möchte.

Foto: Facebook-Seite FC Marchfeld Donauauen

