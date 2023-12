SCU Ardagger - Siegesserie im eigenen Wohnzimmer sichert derzeitigen Klassenerhalt

Details Montag, 11. Dezember 2023 17:32

Der SCU Ardagger aus der Regionalliga Ost beendete die Hinrunde mit 17 Punkten auf Rang 12 der Tabelle und möchte nach Ende der Winterpause die Heimstärke auch auf fremden Rasen wirken lassen. Seit Mitte Juli ist Trainer Michael Unterberger im Amt und kann zufrieden mit der ersten Saisonhälfte auf die Tabelle blicken. Die heimstarke Mannschaft verzeichnet auf eigenem Platz keine Niederlage muss sich jedoch auswärts mit lediglich einem Punkt zufrieden geben. LIGAPORTAL sprach nun mit dem Trainer Michael Unterberger über die abgelaufende Herbstsaison und wagte einen Blick in die Zukunft.

SCU Ardagger im Cup zuhause gegen FC Red Bull Salzburg ohne jede Chance

Zuhause sind wir eine Macht

"Es ist uns selbst nicht ganz verständlich, warum wir zuhause gegen Top Klubs gewinnen und dann aber auswärts gegen tabellarisch schwächere Mannschaften verlieren. Anscheinend spielt die Nervösität auf fremden Platz eine wichtige Rolle", erklärte Trainer Michael Unterberger. "Wir spielen daheim wie neugeboren und nutzen unsere Chancen, aber bei Auswärtsspielen haben wir meistens nur sehr wenige Chancen, welche wir eben nicht nutzen", fügte Unterberger hinzu. "Das Unentschieden bei Neusiedl war auch eher glücklich, aber so konnten wir zumindest einen Punkt auswärts mitnehmen. Durch unsere Heimstärke sind wir mit dem Tabellenplatz durchaus zufrieden, wollen aber auch in der zweiten Saisonhälfte auswärts besser spielen und vor allem diese Angst bzw. Nervösität vor dem Spiel und schlussendlich auch auf dem Platz in den Griff bekommen", berichtete Trainer Unterberger.

Auswärtsbilanz hinterlässt Fragezeichen

"Es ist vermute ich keinem genau klar, warum wir zuhause gegen beispielsweise Krems gewinnen, aber gegen schwächere Gegner auswärts fast keine Chance haben", erklärte Unterberger. "Wir wollen unsere Mannschaft im Winter auch ein wenig verstärken und auch die Mannschaft auf Partien auf fremden Rasen vorbereiten. Wir müssen auf fremden Rasen mehr punkten, weil sonst könnte es mit dem Klassenerhalt nicht leicht werden", betonte Trainer Unterberger. "Unser Ziel ist vor allem erstmal der Klassenerhalt, aber kurzfristig müssen wir diese Auswärtsbilanz aufbessern und auch weiterhin heimstark bleiben. Wir haben bereits einen Schritt in die richtige Richtung gemacht und spielen alle Testspiele auf fremden Rasen", fügte Trainer Michael Unterberger hinzu.

Foto: Red Bull Salzburg by Getty Images

