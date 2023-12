Nach Verwicklung in Regionalliga-Wettskandal: Robert Bencun unterschreibt bei SV Leobendorf

Nach einer durchwachsenen Herbstsaison mit Höhen und Tiefen, einschließlich der Trennung vom langjährigen Trainer Sascha Laschet, stehen beim SV Sparkasse Leobendorf aus der Regionalliga Ost im Frühjahr nur punktuelle Veränderungen im Spielerbereich an. Ein Defensiv-Allrounder ist bereits jetzt fix bei den Niederösterreichern.

Aufgrund der Tatsache, dass momentan zwei zentrale Defensivspieler, Dusan Lazarevic und Thomas Bartholomay, aufgrund schwerer Verletzungen ausfallen, mussten die NIederösterreicher in der zentralen Defensive handeln. Mit Robert Bencun können die Leobendorfer einen erfahrenen Defensiv-Allrounder unter der Burg Kreuzenstein willkommen heißen.

Auf seiner Vita stehen 140 Regionalligaspiele, unter anderem für Traiskirchen und Mannsdorf. Bencun ist in der Lage, sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld zu spielen. Nach seiner abgesessenen Sperre aufgrund seiner Verwicklung in den Regionalliga-Wettskandal möchte der 31-Jährige ab dem Winter wieder voll angreifen. "Die Kennenlernphase mit Leobendorf wird in diesem Fall nicht allzu lange dauern, da sich Robert bereits im vergangenen halben Jahr in Leobendorf fit gehalten und mit der Mannschaft trainiert hat", heißt es von Seiten des Vereins.