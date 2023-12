Young Violets Austria Wien - Eigener Nachwuchs übertrifft alle Erwartungen

Details Freitag, 15. Dezember 2023 14:41

Die Young Violets Austria Wien aus der Regionalliga Ost beendete die Hinrunde mit 28 Punkten auf Rang 4 der Tabelle und möchte nach einer sehr starken Leistung der noch jungen Mannschaft die Spieler weiterhin auf dem Weg zum Profi fördern. Seit Anfang Juli ist Trainer Maximilian Uhlig im Amt und kann äußerst zufrieden mit der ersten Saisonhälfte auf die Tabelle blicken. Die jungen Spieler stellen ihr ganzes Potenzial unter Beweis und werden von Routinier Philipp Hosiner auf als auch neben dem Platz unterstützt. LIGAPORTAL sprach nun mit dem Sportlichen Akademieleiter Manuel Takacs über die abgelaufende Herbstsaison und wagte einen Blick in die Zukunft.

Aufholjagd gegen die Wiener Viktoria

Junge Veilchen ziehen erfolgreiche Halbzeitbilanz

Manuel Takacs, der Sportliche Akademieleiter der Young Violets Austria Wien, äußerte seine große Zufriedenheit über die Leistung der Mannschaft in der ersten Saisonhälfte. "Wir haben wichtige, intensive Spiele gewonnen und uns gut entwickelt", sagte Takacs. Besonders hob er Philipp Hosiner hervor, der die Mannschaft maßgeblich prägt: "Philipp ist nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon ein Schlüsselspieler. Die jungen Leute haben immer ein offenes Ohr bei ihm." Die positive Dynamik und die Zusammenarbeit im Team lassen die Young Violets optimistisch in die Zukunft blicken. In einem exklusiven Statement betont Takacs, dass die Entwicklung der Spieler im Fokus stehe und man darauf abziele, talentierte Nachwuchsspieler aus der eigenen U18 in die Akademie zu integrieren.

Eigene Talente im Vordergrund

"Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, die jungen Talente individuell zu entwickeln und sie bestmöglich auf den Profifußball vorzubereiten", erklärt Takacs. Dabei betont er die bewusste Entscheidung, in der Winterpause nicht unbedingt auf externe Verstärkungen zu setzen. Stattdessen setzt man darauf, den Fokus auf die Spieler zu legen, die bereits Teil der Mannschaft sind, und ihre Fähigkeiten weiter zu verbessern. "Trotz der guten Platzierung in der Tabelle denken wir momentan nicht über einen möglichen Aufstieg nach. Unsere Priorität liegt darauf, die junge Mannschaft nachhaltig zu entwickeln und ihr die Zeit zu geben, die sie benötigt, um auf höchstem Niveau zu spielen", so Takacs weiter. Diese langfristige Perspektive verdeutlicht, dass die Young Violets Austria Wien auf eine nachhaltige Talententwicklung setzen, um langfristig konkurrenzfähig zu bleiben. Manuel Takacs zeigt sich zuversichtlich, dass die Young Violets Austria Wien auf dem richtigen Weg sind, um in Zukunft eine bedeutende Rolle im österreichischen Fußball zu spielen. Die enge Verbindung zur eigenen U18 und die konsequente individuelle Förderung der Spieler unterstreichen den klaren Kurs des Vereins in der Nachwuchsarbeit.

