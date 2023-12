Torjäger Dominik Rotter: "Die Wiener Viktoria ist mein Wohnzimmer."

Details Freitag, 22. Dezember 2023 07:06

Der SC Wiener Viktoria beendete die Hinrunde in der Regionalliga Ost auf dem fünften Tabellenplatz. Die Mannschaft von Trainer Toni Polster holte 28 Punkte. Wesentlich verantwortlich für die Punkteausbeute ist Dominik Rotter. Der Routinier trägt seit Sommer wieder das Dress der Viktorianer und erzielte elf Tore - nachdem der Führende der Torschützenliste, Salko Mujanovic, in die 2. Liga wechselt, ist Rotter gemeinsam mit Philipp Hosiner Top-Torjäger der Liga. LIGAPORTAL sprach mit dem 1,93-Meter-Hünen, der seinen dritten Frühling erlebt.

Rotter erzielte auch ein Fallrückziehertor im Herbst

Rückkehr nach Meidling

Auf die Frage, ob Dominik Rotter mit der Hinrunde zufrieden ist, gibt er eine klare Antwort: "Wir sind Fünfter, haben super Spiele gemacht, ich denke, wir können zufrieden sein", erklärt der Routinier, der im Sommer - nach Stationen bei Mauerwerk, Wienerberg und sogar im Profifußball - zur Wiener Viktoria zurückgekehrt ist. "Ich bin zur Viktoria zurückgekehrt, weil es hier einfach passt. Ich habe mir einiges angeschaut, aber die Viktoria mit allen Beteiligten und Toni Polster als Trainer ist mein Wohnzimmer", so Rotter. Dementsprechend sind auch die Leistungen des Glatzkopfes. Elf Tore stehen in der Ostliga zu Buche - in 16 Spielen und 1318 Einsatzminuten. "Ich denke, es hat heuer ganz gut gepasst", so Rotter, der aber auch kritisch auf seine Karriere zurückblickt.

"Ich habe viel erlebt und Dinge getan, die man als Profi nicht tun sollte", sagt der 33-Jährige mit Blick auf seinen überdurchschnittlichen Alkoholkonsum in Folge des Todes seiner Mutter. "Wenn du Profi werden willst, musst du vieles hinten anstellen. Das habe ich nicht gemacht. Insofern kann ich meine Erfahrungen an junge Spieler weitergeben. Das mache ich sehr gerne. Profifußball ist eine ganz andere Nummer. Das darf man nicht vergessen. Da braucht man auch mentale Stärke und ein dickes Fell", so Rotter weiter. Dass er es fußballerisch immer noch drauf hat, beweist er in der aktuellen Winterpause mit Schusstrainings, die er auch auf Social Media zeigt (zum Video).

Jedes Spiel gewinnen

Wie geht es für die Wiener Viktoria heuer weiter? "Wir haben im Herbst gezeigt, dass wir jedem Gegner gefährlich werden können. Wir wollen jedes Spiel für uns entscheiden. Wenn man mich nach einem Ziel fragt, würde ich sagen, der ÖFB-Cup wäre eine tolle Sache."

Foto: Josef Parak