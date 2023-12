Wiener Sport-Club bestätigt Trainerduo Merdzic/Csandl

Details Freitag, 22. Dezember 2023 18:34

Der Wiener Sport-Club aus der Regionalliga Ost richtet seinen Blick mit dem Trainerduo Edvin Merdzic und Jürgen Csandl optimistisch in die Zukunft. Das berichtet der Klub auf seiner Website. Das junge Trainerteam hat bereits in der Hinrunde das Team - nachdem Abschied von Coach Robert Weinstabl in Richtung Lafnitz - betreut und erhält nun das Vertrauen, die Weiterentwicklung der jungen Mannschaft voranzutreiben. LIGAPORTAL hat alle Infos.

"Die Entscheidung, mit beiden Trainern in die Zukunft zu gehen, war eigentlich schnell gefällt. Die fachliche Kompetenz von Edvin und Jürgen, beide langjährige Weggefährten im Verein, hat es uns leicht gemacht, ihnen unser Vertrauen auszusprechen. Wir streben nicht nur auf der Spielerseite, sondern auch im Trainerstab eine kontinuierliche Entwicklung an. Die Entscheidung für eine Doppelspitze hat sich in den letzten Wochen bewährt und wird daher in dieser Form fortgesetzt", sagt Sektionsleiter David Krapf-Günther

"Es erfüllt mich mit Stolz, gemeinsam mit Jürgen die Kampfmannschaft zu übernehmen. Nach jahrelanger Erfahrung als Co-Trainer und Trainer der zweiten Mannschaft beim Verein freue ich mich über das ausgesprochene Vertrauen. Ich kenne die Mannschaft gut, und nach einer intensiven Vorbereitung werden wir alles daran setzen, attraktiven und erfolgreichen Fußball zu spielen", so Edvin Merzic.

"Für die Mannschaft und den gesamten Verein war es keine einfache Zeit – vom größten Erfolg seit 27 Jahren im ÖFB Cup zu einer ungeschlagenen Serie, einem guten Start und dann dem Ausfall vieler Schlüsselspieler durch Verletzungen. Ich bin sehr dankbar, gemeinsam mit Edvin diese Gelegenheit zu bekommen. Wir kennen uns seit Ewigkeiten, ergänzen uns optimal und werden gemeinsam mit unserem Team zu alter Stärke zurückfinden", sagt Jürgen Csandl.

Foto-Copyright: Chris Glanzl