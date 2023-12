Nächster Transfer: Defensivtalent wechselt zum SV Oberwart

Details Mittwoch, 27. Dezember 2023 20:28

Den ersten Neuzugang legte der SV Oberwart aus der Regionalliga Ost seinen Fans quasi unter den Christbaum. Csaba Mester wechselte ins Burgenland (zum Artikel). Nun schlugen die Burgenländer erneut auf dem Transfermarkt zu. Dieses Mal konnte man einen Spieler für die Defensive holen. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Sebastian Schwarz wechselt nach Oberwart. Der Linksverteidiger begann seine Karriere beim USC Kirchschlag. Im Jänner 2017 wechselte er in die Akademie von St. Pölten, in der er bis zum Ende der Saison 2020/21 sämtliche Altersstufen durchlief. Zur Saison 2021/22 wechselte er zum Zweitligisten FC Juniors OÖ, bei dem er einen bis Juni 2024 laufenden Vertrag erhielt. Bei den Oberösterreichern spielte er zunächst in der Akademie, ehe er schließlich im September 2021 in der 2. Liga debütierte . Insgesamt kam er für die Juniors zu zwei Zweitligaeinsätzen. Nach der Saison 2021/22 zog sich das Team aus der 2. Liga zurück, woraufhin Schwarz es verließ und sich dem Regionalligisten Kremser SC anschloss.

Gerhard Horn ( Präsident SV Oberwart): "Wir sind sehr froh, Sebastian ins Südburgenland geholt zu haben. Sebastian gilt als großes Linksverteidiger-Talent, was er auch schon in der Regionalliga, sowie 2. Liga gezeigt hat. Wir wünschen Sebastian Schwarz alles Gute bei der SV Klöcher Bau Oberwart Bau Oberwart."

Foto: SVO/Mike Rodach