FC Mauerwerk: Kurswechsel mit prominenten Neuzugängen und neuem Trainer?

Details Mittwoch, 03. Januar 2024 20:00

„Wir steigen sicher nicht ab!“ hieß es kurz vor Weihnachten von Seiten des FC Mauerwerk aus der Regionalliga Ost. Der abgeschlagene Tabellenletzte, der im Herbst weniger durch sportlichen Erfolge, dafür durch einen vermeintlichen Wettbetrug Schlagzeilen machte, gab als Ziel aus, dass man auch über 2023 hinaus in der dritthöchsten Spielklasse aktiv sein möchte. Kaum ist nun das Winter-Transferfenster geöffnet, kocht die Gerüchteküche, wer da so im Frühjahr im Mauerwerk-Trikot auflaufen könnte.

Jubel gab es für Mauerwerk im Herbst nur selten

Vorerst keine Namen

Namen gibt es bisher zwar noch keine, doch wie man hört, könnte es zu einem Umbruch kommen. Allerdings nicht zum Umbruch hin zu jungen Spielern, den Mauerwerk noch im September verkündete – ein Umbruch vor dem Umbruch also? Insidern war ohnehin klar, dass der junge Weg zwar lobenswert ist, allerdings in Anbetracht der starken Konkurrenz in der Regionalliga Ost wohl unrealistisch ist, wenn der Klassenerhalt gelingen soll. Im Sommer gab es noch eine Transfersperre für Mauerwerk.

Neuer Coach?

Der eine oder andere Profikicker soll das Interesse des Klubs geweckt haben. Dem nicht genug, könnte sich auch auf der Trainerbank noch einmal etwas tun. Marek Kausich hat erst im Laufe der Hinrunde das Trainerzepter übernommen. Ist jetzt schon wieder Schluss? Von Vereinsseite hält man sich bedeckt – wenn Mauerwerk in den vergangenen Jahren aber für etwas gut war, dann für Überraschungen. LIGAPORTAL hält euch auf dem Laufenden.