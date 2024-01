Nachwuchstalent unterschreibt bei Rapid II

Details Mittwoch, 03. Januar 2024 20:34

Seit Kindheitstagen trägt Amin Gröller das grün-weiße Trikot, nun unterschreibt der Defensivspieler einen Vertrag beim SK Rapid II bis zum Sommer 2025 und wird mit sofortiger Wirkung in den Trainingskader der jungen Hütteldorfer von Neo-Cheftrainer Jürgen Kerber hochgezogen. Damit startet er beim Tabellenführer der Regionalliga Ost auch mit dem Ziel in Zukunft in den Profikader aufzusteigen.

Von jung auf in Grün-Weiß

Im Alter von acht Jahren schnürte der gebürtige Wiener zum ersten Mal seine Fußballschuhe beim SK Rapid. Es folgten zehn Jahre im Nachwuchs und der Akademie und eine abgeschlossene Lehre zum Sportadministrator beim Kooperationspartner Ibis Acam, bis zum nächsten großen Karriereschritt: Der erste Profivertrag beim Heimatverein. Im vergangenen Jahr spielte sich der Innenverteidiger nach einigen kleinen verletzungsbedingten Ausfällen endgültig in der U18-Akademiemannschaft fest und durfte auch schon Einsatzminuten bei Rapid II in den Testspielen vor Weihnachten gegen SPG LASK Amateure OÖ Amat. und 1. FC Slovacko II sammeln. Mit Start der Wintervorbereitung ist der 18-Jährige nun endgültig Teil der zweiten Mannschaft.

Armin Gröller darf sich über seinen ersten Profivertrag in Wien Hütteldorf freuen

Geschäftsführer Steffen Hofmann: „Gerade in den vergangenen Monaten hat Amin seine Entwicklung stark vorangetrieben. Wir freuen uns, dass er weiterhin in Hütteldorf bleibt, und werden ihn versuchen, bestmöglich bei seinen nächsten Schritten zu unterstützen, um sein Potenzial auszuschöpfen.“

Akademieleiter Willi Schuldes: „Amin strahlt unheimliche Ruhe am Ball aus, hat ein gutes Stellungsspiel und bringt gute Anlangen eines modernen Innenverteidigers mit. Es war der logische Schritt, ihn in seiner Entwicklung weiter zu forcieren, den Sprung zu Rapid II trauen wir ihm absolut zu.“

Foto: SK Rapid

MW