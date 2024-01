Nächster Transferhammer: SV Oberwart schlägt in Ungarn zu

Details Montag, 15. Januar 2024 19:44

Es vergeht gerade keine Woche, wo der SV Oberwart aus der Regionalliga Ost nicht einen Krachertransfer aus dem Hut zaubert. Nun ist es wieder so weit. Dieses Mal sicherten sich die Burgenländer die Dienste eines ungarischen Torwarts mit Erfahrung aus der dortigen Bundesliga. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Die Rede ist von Roland Mursits, nachdem erst vorige Woche Ex-Bundesliga-Kicker Rajko Rep verpflichtet wurde (zum Artikel). Seine Fußballreise begann bereits in seiner Jugend bei Haladás, wo er von 2003 bis 2011 spielte. Von 2012 bis 2015 trug Mursits das Trikot von Haladás in der ersten Mannschaft, bevor er zu Békéscsaba wechselte und dort zwischen 2015 und 2018 27 Spiele absolvierte. Während seiner Zeit bei Békéscsaba wurde er auch für eine Saison an Cegléd ausgeliehen, wo er in 18 Spielen glänzen konnte. Die Saison 2017/2018 verbrachte er komplett auf Leihbasis bei Cegléd, bevor er 2018 dauerhaft zu diesem Verein wechselte und in der folgenden Spielzeit 36 Spiele bestritt.

Im Jahr 2019 zog es ihn weiter zu Dorogi, wo er in drei Spielzeiten 71 Mal das Tor hütete. Nach erfolgreichen Jahren bei verschiedenen Vereinen kehrte Roland Mursits im Jahr 2022 zu seinem Jugendverein, Haladás, in die 2. Ungarische Bundesliga zurück.

Auf internationaler Ebene repräsentierte Mursits Ungarn in der Jugend, wobei er von 2010 bis 2012 für die U-19-Mannschaft spielte und anschließend 2012 in die U-21 aufstieg. Nach 17 Bundesligaeinsätzen & 184 2. Bundesliga-Einsätzen in Ungarn wechselt Roland Mursits nach Oberwart in die Regionalliga Ost!

Gerhard Horn (Präsident SV Klöcher Bau Oberwart): "Wir freuen uns außerordentlich mit Roland Mursits einen erfahrenen und routinierten Tormann für unsere SVO verpflichten zu können. Roland wird uns helfen in der Frühjahrsmeisterschaft 2024 mit dem Abstieg aus der Regionalliga Ost nichts zu tun zu haben und für unsere Hintermannschaft den dementsprechenden Rückhalt auszustrahlen. Wir wünschen Roland viel Freude und alles Gute bei der SV Klöcher Bau Oberwart!“

Foto: Farkas