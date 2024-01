SC Wiener Viktoria: Toni Polster feiert emotionale Rückkehr auf den Trainingsplatz

Details Montag, 15. Januar 2024 19:17

Er ist wieder hier, in seinem Revier - so leiten die Verantwortlichen von SC Wiener Viktoria aus der Regionalliga Ost das Posting zum Trainingsstart der Meidlinger am Montagabend ein. Denn Toni Polster, der legendäre Trainer der Mannschaft, war beim Training mit dabei - nach seiner Not-OP in Folge eines Magendurchbruchs zwischen Weihnachten und Neujahr.

Die Freude ist der Mannschaft um Dominik Rotter ins Gesicht geschrieben, dass Polster wieder mit dabei ist. Dieser hat sich erst kürzlich bei allen bedankt, die ihm Genesungswünsche geschickt haben - und das waren viele. Der Ex-Internationale betonte, dass er die Nacht nicht überlebt hätte, wenn er nicht ins Krankenhaus gefahren wäre - auch den Ärzten sprach er ein Dankeschön aus (zum Artikel).

Foto: Wiener Viktoria