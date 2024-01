Goalgetter Hosiner mit Fokus auf Young Violets - dennoch: "Würde mich gegen Bundesligaeinsatz nicht wehren."

Details Dienstag, 16. Januar 2024 12:50

Die Karriere von Philipp Hosiner kann sich sehen lassen. Der Stürmer erzielte bewerbsübergreifend bisher 192 Tore, zwei davon sogar in der Champions League für Austria Wien. Seit vergangenem Sommer trägt der 34-Jährige wieder das Shirt der Violetten, allerdings für die Young Violets in der Regionalliga Ost. Und auch in der Ostliga schlug Hosiner wieder mehrfach zu, jubelte über elf Tore. LIGAPORTAL bat den Routinier nun zum Interview.

Hosiner fühlt sich bei den Young Violets sehr wohl

LIGAPORTAL: Dein erstes halbes Jahr bei den Young Violets ist vorbei - zufrieden?

Philipp Hosiner: "Ich denke, dass das Halbjahr sehr zufriedenstellend verlaufen ist. Die Jungs haben das wirklich super gemacht, haben sehr viel gelernt, sich toll entwickelt. Es ist wirklich eine Freude, Teil dieser Truppe zu sein."

Wie hat sich das Engagement bei den Amateuren überhaupt ergeben?

Philipp Hosiner: "Für mich war klar, dass ich nach Österreich zurück will - zu meiner Familie, wegen der Trainerausbildung und des Studiums. Ich hatte immer Kontakt zu Manuel Ortlechner. Wir haben dann über einen Wechsel zur Austria gesprochen und mir hat die Idee in der Regionalliga Ost sehr gut gefallen. Wie schon gesagt - es macht großen Spaß mit den Jungs, auch wenn ich doppelt so alt bin wie viele der Spieler. Ich merke, dass ich ihnen mit meiner Erfahurng helfen kann. Das ist immens wichtig in der Entwicklung von jungen Spielern. Und für mich selbst ist es auch eine tolle Erfahrung, auch für meinen eigenen Weg als Trainer später."

LIGAPORTAL: Unter den LIGAPORTAL-Postings zu den Young Violets ist immer wieder zu lesen, dass sich Fans dich in der Bundesliga-Mannschaft wünschen - was sagst du dazu?

Philipp Hosiner: "Das ist natürlich eine große Ehre. Es zeigt, dass mich die Fans in Favoriten nicht vergessen haben, die Meistersaison und die Erfolge nicht vergessen haben."

LIGAPORTAL: Wird der Wunsch der Fans wahr?

Philipp Hosiner: "Also ich kann sagen, dass ich topfit bin, fitter als früher. Insofern hätte das schon einen Reiz, noch einmal in der Bundesliga aufzulaufen. Ich würde mich nicht wehren, dennoch liegt der Fokus voll und ganz darauf, die jungen Talente in der Regionalliga zu unterstützen."

LIGAPORTAL: Zurück zur Regionalliga Ost: Wie ist deine Rolle definiert?

Philipp Hosiner: "Ich bin Kapitän und Führungsspieler. Es fällt mir auch nicht schwer, mich unterzuordnen. Auch Emanuel Pogatetz kenne ich sehr lange. Das passt sehr gut."

LIGAPORTAL: Und wie sieht es mit den Zielen mit den Young Violets aus?

Philipp Hosiner: "Wenn es uns gelingt, die Herbstrunde zu bestätigen, wäre das eine tolle Sache. Die Burschen werden ihre Sache aber sicher wieder gut machen. Es hat aber keinen Sinn, da den Druck irgendwie zu erhöhen. Wichtig ist, dass sich die Jungs wieder weiterentwickeln, um im Sommer den nächsten Schritt zu machen, zum Beispiel zu Stripfing in die 2. Liga oder sogar zur Bundesligamannschaft."

Foto-Copyright: Raimund Nics