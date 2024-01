Nach Debakel in St. Pölten - FCM Traiskirchen holt Remis gegen SV Licht-Loidl Lafnitz

Details Mittwoch, 17. Januar 2024 19:00

Im Rahmen eines Testspiels traf der FCM Traiskirchen auf den SV Licht-Loidl Lafnitz. Am Dienstagabend endete die Begegnung 1:1 und die Mannschaften trennten sich mit einem gerechtem Remis. Nach der enttäuschenden 7:0-Niederlage gegen den SKN St. Pölten zeigte der FCM Traiskirchen eine solide Leistung gegen einen ebenso Zweitligisten und stellt unter Beweis, dass sie auch gegen stärkere Mannschaften mitreden können.

Neue Spieler und Routiniers reichen für Remis

Die erste Halbzeit begann vielversprechend für die Mannschaft aus Traiskirchen, die nach der deutlichen Niederlage gegen den SKN St. Pölten einen klaren Siegeswillen zeigte und aggressiv nach vorne spielte. Die Heimmannschaft ging mit einer 1:0-Führung in die Pause, nachdem Nadir Ajanovic die Heimelf in der 31. Spielminute in Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel gab es einige Wechsel von beiden Mannschaften, um auch unerfahrenen Spielern Spielzeit zu geben und Erfahrung zu sammeln. In der zweiten Halbzeit hatte die Truppe aus Lafnitz mehr vom Spiel und konnte in Minute 54. das verdiente 1:1 erzielen. Nach einer ausgeglichenen Schlussphase endete die Partie mit einem Remis.

Ergebnis ist nur die halbe Miete

Werner Trost, Obmann des FCM Traiskirchen, zeigte sich zufrieden mit dem 1:1-Unentschieden gegen den SV Licht-Loidl Lafnitz. Trost betonte, dass der Einsatz des Einser Goalies die richtige Entscheidung war. Obwohl das Team vor der Pause die Chance hatte, mit 2:0 oder 3:0 zu führen, blieb das Ergebnis gerecht. Trost erklärte, dass die Testspiele dazu dienen, jungen Spielern Erfahrung zu bieten und die Mannschaft zu stärken. Gegen St. Pölten waren viele junge Spieler im Einsatz, die vor dem neuen Trainer ihre Klasse zeigen wollten, um gegen Rapid im Cup auflaufen zu dürfen. Für Trost und das restliche Team des FCM Traiskirchen liegt der Fokus vor allem darauf, die Mannschaft für die kommende Saison zu formen und zu stärken. Im kommenden Spiel gegen den FAC möchte man erneut auf einigen Positionen, um die Mannschaft zu stärken.

Foto: Gerhard Breitschopf