BREAKING: Gehen beim FC Mauerwerk bald die Lichter aus?

Details Mittwoch, 17. Januar 2024 20:06

Am Dienstag wurden die Transfers des FC Mauerwerk aus der Regionalliga Ost bekannt. Man wurde gleich zwei Mal in der 2. Liga fündig (zum Artikel) und Ilco Naumoski ist als Trainer an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Der Nordmadezonier soll gemeinsam mit neuen Spielern nun die Herausforderung Klassenerhalt schaffen. So weit, so gut - nun wurde aber bekannt, dass der Verein möglicherweise demnächst mit größeren Herausforderungen zu tun bekommen könnte.

Gehen beim FC Mauerwerk (Symbolbild) bald die Lichter aus?

Ein kurzer Rückblick: Im Sommer konnte der FC Mauerwerk aufgrund von FIFA-Sanktionen in Folge nicht bezahlter Gehälter in Richtung Ex-Sportdirektor Igor Jovic keine Transfers tätigen. Nachdem man sich auf eine Ratenzahlung einigte, sah die FIFA von einer drei Transferperioden dauernden Sperre ab. Somit durfte der Verein in diesem Winter wieder auf dem Transfermarkt zulangen - daher auch die getätigten Transfers.

Allerdings soll sich der Tabellenletzte der Regionalliga Ost an diese Abmachung nun erneut nicht gehalten haben. Wodurch die FIFA erneut eingeschalten wurde und entschied, dass der Verein innerhalb von 30 Tagen - also bis 10. Februar - die ausstehende Summe zu überweisen hat.

Passiert das nicht, drohen dieses Mal nicht nur Transfersperren, sondern auch empfindliche Strafzahlungen sowie sogar der Ausschluss aus Verbandsbewerben. Letzteres käme so manchem Kommentator auf Social Media durchaus recht, steht der Verein doch schon seit Längerem aufgrund diverser Vorfälle in der Kritik. Erst im Herbst war Mauerwerk aufgrund von Wettbetrugsvorwürfen in den Medien (zum Artikel).

LIGAPORTAL hält euch jedenfalls auf dem Laufenden, wie es beim FC Mauerwerk weitergeht.

Foto: Harald Dostal