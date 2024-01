Zatl-Deal verzögert - Kremser SC bangt um Stürmer-Star

Details Donnerstag, 18. Januar 2024 19:15

Nach dem gestrigen Testspiel herrscht beim Kremser SC aus der Regionalliga Ost Kadermangel. Bei der 2:0 Auswärtsniederlage gegen die Admira war der Kader nicht sehr dicht besetzt und man konnte zur Pause zwingenden neuen Taktiken bzw. Spieler ausprobieren. Nun verzögert sich auch die Einigung mit Nils Zatl von der First Vienna und die Kremser bangen weiterhin um den Offensiv-Star.

Nils Zatl hier noch im Kader der First Vienna in der Admiral Liga zwei

Im Testspiel gegen die Admira zeigte sich eine interessante Dynamik, wie Werner Nürnberger, der sportliche Leiter des Kremser SC, betonte. Die ersten 15 Minuten des Spiels waren laut Nürnberger ausgeglichen, und die Admira war nicht zwingend im Vorteil. Doch im Verlauf der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild deutlich.

Admira dominiert in Halbzeit zwei: Verdienter 2:0-Sieg

Werner Nürnberger lobte besonders die Leistung der Admira in der zweiten Halbzeit. Er betonte, dass die Mannschaft sich deutlich gesteigert habe und am Ende verdient mit 2:0 als Sieger vom Platz ging. Besonders bemerkenswert war, dass die Admira in der Halbzeitpause eine komplett neue Mannschaft auf das Spielfeld schickte, indem sie sämtliche Spieler auswechselte. Diese taktische Entscheidung zahlte sich aus und ermöglichte der Admira, ihre Überlegenheit auf dem Feld zu unterstreichen.

Kaderprobleme beim Kremser SC: Hoffen auf Zatl-Deal und Verstärkungen

Während die Admira in der Halbzeit frische Kräfte bringen konnte, sah es beim Kremser SC aufgrund von Kadermangel anders aus. Nürnberger erklärte, dass aufgrund der begrenzten Wechselmöglichkeiten durch den geringen Kader einige Spieler durchspielen mussten. Hierbei hofft der sportliche Leiter besonders auf den Zatl-Deal, der aufgrund von Krankheit verzögert wurde. Zatl, ein potenzieller Neuzugang, könnte die Kaderprobleme des Kremser SC lindern. Zusätzlich dazu sucht der Verein aktiv nach weiteren Verstärkungen, um für die kommenden Herausforderungen besser gerüstet zu sein.

Foto: GEPA Admiral