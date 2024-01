Mit jungen Starspielern aus Frankreich - FCM Traiskirchen bezwingt FAC im Test

Details Sonntag, 21. Januar 2024 12:46

Die BYSS Academy Dakar und der FCM Traiskirchen aus der Regionalliga Ost machen seit dem Herbst gemeinsame Sache. Schon in der Hinrunde waren Kicker aus der Akademie im Einsatz der Traiskirchener! Nach der Tryout-Week im Dezember und dem Testspiel gegen den SKN St.Pölten haben sich die Testkicker eingewöhnt und sind bereits am Freitag 19.01. gegen den FAC für Traiskirchen zum Einsatz gekommen.

FCM Traiskirchen bezwingt FAC

Im jüngsten Testspiel zwischen dem FCM Traiskirchen und dem FAC Wien konnte das Team aus Traiskirchen einen knappen, aber verdienten 1:0-Sieg verbuchen. Werner Trost, der Obmann der Mannschaft, betonte nach der Partie, dass trotz einiger angeschlagener Spieler in der Defensive die Mannschaft solide agierte. Die Defensive ließ nur wenige Chancen für den FAC zu, während man in der Offensive zahlreiche Akzente setzen konnte. Der entscheidende Treffer fiel in der 79. Spielminute, als Michael Tercek einen Elfmeter sicher verwandelte. Nach den zuletzt schmeichelhaften Ergebnissen gegen Zweitligisten, konnten sich diesmal die Traiskirchener mit einem Sieg belohnen.

Junge Talente aus bekannten Akademien im Fokus

Ein weiterer Aspekt des Spiels war das Auflaufen junger Talente aus renommierten Akademien, darunter PSG usw. Werner Trost äußerte sich positiv über das Potenzial dieser Spieler. Technisch herausragend und vor allem entschlossen in ihren Aktionen, betonte Trost. Trost kritisierte jedoch auch die kommunikativen Herausforderungen aufgrund unterschiedlicher Sprachen. Dennoch liegt der Fokus darauf, diesen vielversprechenden Talenten Spielpraxis zu ermöglichen, um ihre Entwicklung voranzutreiben. Diese jungen Spieler sind ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und wir wollen sie auf ihrem Weg zum Proft fördern, erklärte Trost.

Die kommenden Testspiele werden für Traiskirchen von der nominellen Ligastärke deutlich leichter. Am Freitag kommt es um 18.30 Uhr zum Duell gegen Burgenlandligist Horitschon und am Dienstag wartet Landesligist Gloggnitz.

Foto Copyright: FAC Wien Facebook