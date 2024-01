Raphael Strasser will nach 2 Kreuzbandrissen bei SC Neusiedl aufgeigen

Details Sonntag, 21. Januar 2024 19:53

Raphael Strasser wechselte in der laufenden Transferzeit vom First Vienna FC aus der 2. Liga zum SC Neusiedl am See in der Regionalliga Ost. Damit spielt der 22-Jährige, der zuletzt zwei Kreuzband(ein)risse in Folge zu verkraften hatte, zumindest leihweihe einen Stock tiefer. LIGAPORTAL sprach nun mit dem Rechtsverteidiger. Wir wollten unter anderem wissen, was er bei den Neusiedlern vorhat.

LIGAPORTAL: Raphael, beschreib uns bitte deinen Werdegang und speziell deine Zeit, in der du bei Rapid und bei der First Vienna Profi warst...

Raphael Strasser: „Angefangen hat alles ganz jung bei der Vienna, sehr früh ging ich dann zu Rapid. Dort konnte ich eine gute Ausbildung genießen und durchlief die ganze Akademie bis zur U18. Anschließend wurde ich dann direkt in die Amateur Mannschaft (damals RLO) übernommen. Gleich im ersten Jahr konnten wir aufsteigen und ich verbrachte mein erstes Jahr in der 2. Liga. In diesem Jahr hatte ich Schwierigkeiten, viel Spielzeit zu bekommen, aufgrund des Präsenzdienstes. Dadurch wechselte ich wieder zur Vienna. In den ersten Monaten tat ich mir schwer, Anschluss zu finden und verbrachte deswegen die Rückrunde in Traiskirchen. Als ich dann wieder bei der Vienna war und auch Spielzeit bekam, riss ich mir am 10. September 2022 das Kreuzband. Nach acht Monaten intensiver Reha, verletzte ich mich erneut im ersten Training, ein Kreuzbandeinriss. Deswegen konnte ich bis jetzt kein Spiel mehr bestreiten.“

LIGAPORTAL: Wie kam es zu deinem Wechsel im Winter bzw. was hat dich beim SC Neusiedl überzeugt? Gab es auch noch andere Interessenten?

Raphael Strasser: „Mir war wichtig nach dieser langen Verletzung wieder Fuß zu fassen und Spielpraxis auf gutem Niveau zu sammeln. Über Freunde, die auch bei Neusiedl spielen, kam es zu diesem Wechsel. Als ich mir alles angesehen habe und die ersten Gespräche führte, wurde mir ziemlich schnell klar, dass ich hier sehr gerne spielen würde. Der ganze Verein und vor allem die Gespräche mit dem Trainer machten mich in dieser Sache sehr sicher. Deswegen musste ich mir gar nicht mehrere Optionen ansehen.“

LIGAPORTAL: Wie war der Start in die Vorbereitung?

Raphael Strasser: „Die erste Woche verlief sehr gut. Die Mannschaft und alle im Verein nahmen mich sehr gut auf und ich fühle mich sehr wohl und wieder fit. Jetzt geht es auch langsam in die Testspiele, auf die ich mich sehr freue.“

LIGAPORTAL: Auf welchen Positionen bist du einsetzbar und wo wirst du jetzt aktuell spielen?

Raphael Strasser: „Ich war schon immer ein Spieler für die Außenbahnen, auf denen ich mein Tempo einsetzen konnte. Egal, ob vorne, hinten, rechts oder links. In Neusiedl werde ich wahrscheinlich wieder mehr auf der linken Seite zum Einsatz kommen.“

LIGAPORTAL: Hast du dir schon Ziele für deine Aufgabe in Neusiedl gesetzt?

Raphael Strasser: „Wichtig ist mir vor allem, dass wir uns als Mannschaft im Laufe der Rückrunde steigern und zusammenzuwachsen. Wir möchten uns in der Tabelle weiter oben platzieren und auch die Anforderungen vom Trainerteam auf den Platz bringen und genau das möchten wir erreichen.“

LIGAPORTAL: Womit beschäftigst du dich neben dem Fußball?

Raphael Strasser: „Neben den Fußball studiere ich aktuell Sportwissenschaften auf der Schmelz. Das Studium ist sehr geeignet für einen Fußballer und ich lerne dort auch sehr viel.“

LIGAPORTAL: Sehen wir dich jemals wieder im Profi-Fußball?

Raphael Strasser: „Natürlich wäre es schön, mal wieder Profi zu sein, aber mit diesem Gedanken möchte ich mich jetzt nicht beschäftigen. Ich bin jetzt in Neusiedl, ich habe dort eine Aufgabe und diese benötigt meinen 100-prozentigen Fokus, alles andere ist gerade nicht relevant.“

Foto: Michael Weiss