BREAKING NEWS: Mehr als nur ein Testspiel - Niederösterreichisches Derby zwischen SKN St.Pölten und dem Kremser SC

Es ist zwar nur ein Testspiel, jedoch werden sich beide Mannschaften kommenden Samstag um 15:00 Uhr ordentlich ins Zeug legen! Nach rund sieben Jahren heißt es mal wieder Derbytime zwischen dem SKN St.Pölten und dem Kremser SC. Anpfiff ist am Samstag den 27.01.2024 um 15:00 in der NV-Arena in St.Pölten.

Formschwache Kremser sind heiß aufs Derby

Wie die letzten Spiele bereits zeigen ist die Mannschaft vom Kremser SC aufgrund einiger Ausfälle nicht sehr gut aufgestellt! Nach dem 0:2 in der Südstadt, musste man sich gegen die LASK Amateuere mit 7:1 geschlagen geben und die Mannschaft neu formieren. Im Derby gegen St.Pölten wollen sich die Kremser natürlich unter Beweis stellen und die Mannschaft aus der Landeshauptstadt ordentlich ärgern. Nach dem letzten Testspiel im Jahr 2018, welches St.Pölten mit 5:1 gewann sind die Kremser heiß auf eine Revanche.

Formstarke St.Pöltener wollen für Rapid ordentlich trainieren

Nach den letzten beiden Testspielergebnissen ist klar, dass der SKN St.Pölten in sehr guter Verfassung ist und sich einige Spieler sehr engagieren, um im ÖFB-Cup gegen den SK Rapid auflaufen zu dürfen. Nach dem 7:0 gegen den FCM Traiskrichen und dem 3:3 gegen Hartberg ist man in St.Pölten zuversichtlich auch gegen Krems einen Sieg einzufahren. Insbesondere Dario Tadic ist mit seiner Torgefahr in Bestform wie einige andere Spieler ebenso.

Fazit

Aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein Derby handelt, ist natürlich alles möglich, jedoch sind die Meinungen ziemlich klar beim SKN St.Pölten und man möchte auch nach sieben Jahren gegen den ewigen Rivalen gewinnen.

Foto: Josef Parak