SG Ardagger/Viehdorf verstärkt Offensive weiter

Details Montag, 22. Januar 2024 22:05

Die SG Ardagger/Viehdorf aus der Regionalliga Ost hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Die Niederösterreicher sicherten sich die Dienste eines weiteren Offensivspielers. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Ardagger verstärkt sich mit Toprak Ilke Galitekin. Die Verpflichtung hatte sich - wie die Niederösterreichischen Nachrichten berichten - bereits während des ersten Tests mit den Jungen Wikingern in Ried abgezeichnet. Letzte Woche machte die SG Ardagger/Viehdorf Nägel mit Köpfen und sicherte sich die Dienste des 23-jährigen Angreifers. Nach Maximilian Kerschner ist er der zweite offensive Neuzugang beim Regionalliga-Aufsteiger. Galitekin kommt vom OÖ-Ligisten Perg, spielte in seiner Karriere aber auch schon bei Deutschlandsberg in der Regionalliga Mitte.

Foto: DSC