Derby der Extraklasse - Austria Wien im Test gegen den FavAC

Details Dienstag, 23. Januar 2024 08:40

Vor dem anstehenden Wiener Derby in der Bundesliga, stellt sich die Wiener Austria der Generalprobe im Favoritner Derby. Am heutigen Dienstag treffen die Mannschaften aus Favoriten aufeinander in der Generali-Arena. Um 18:00 ist Anpifff in Favoriten und die beiden Mannschaften sind heiß auf den Derbysieg.

Austria Wien im letzten Spiel gegen den LASK in der Admiral Bundesliga

Geschwächte Austria hoher Favorit

Aufgrund einiger Verletzungen im Malta-Cup muss die Wiener Austria geschwächt in die Partie starten. Der Stürmer Fisnik Asllani und Matthias Braunöder können verletzungsbedingt nicht am Spiel teilnehmen. Nachdem man im Malta-Cup trotzdem den zweiten Platz erreichen konnte und auch in der Bundesliga gute Leistungen erbracht hat, ist die Austria natürlich haushoher Favorit in der Begegnung. Bereits in der Regionalliga-Ost musste sich der FavAC gegen die Young Violets Austria Wien mit 4:1 am eigenen Rasen geschlagen geben. Die Akademie der Austria hat es den Profis vorgezeigt und jetzt müssen es die Profis nachmachen!

Formschwacher FavAC hofft auf Wunder

Nach dem Mann in der Liga keine überragenden Leistungen zeigen konnte, jedoch gegen Rapid II zumindest einen Punkt mitnehmen konnte und auch gegen den Kremser SC mit 2:0 gewinnen konnte, beruht der FavAC darauf gegen große Teams einen kleinen "Kick" zu bekommen und als Team zu spielen. Der letzte Sieg war allerings im August gegen Krems und danach war keine Leistungssteigerung innerhalb der Mannschaft zu erkennen. Im Derby und auf echtem Rasen, ist jedoch die Atmosphäre deutlich anders, als bei dem ein oder anderen Regionalliga Verein.

Fazit

Aufgrund des Klassenunterschieds ist die Austria deutlicher Favorit im Favoritner Derby. Der FavAC baut darauf auf die Austria von Anfang an zu überraschen, jedoch sollte bei der heraussragenden Routine der Veilchen wenig schief gehen. Man spreche von einem fast unmöglichen Wunder, wenn der FavAC ein Unentschieden oder sogar einen Sieg bei den Violetten Profis einfahren könnten. Der Einlass in die Generali-Arena ist kostenlos!

Foto: Gepa Admiral