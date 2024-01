Nach Probetrainings in England: Offensivspieler wechselt zu SV Leobendorf

Details Sonntag, 28. Januar 2024 21:16

Wie mehrere Medien übereinstimmend bestätigen, hat der SV Leobendorf aus der Regionalliga Ost erfolgreich den Transfer von Jason Sprinzer abgeschlossen. Der 21-jährige Offensivspieler, der zuvor in der 2. Landesliga aktiv war, strebt nun den nächsten Karriereschritt in der dritthöchsten Spielklasse an.

Bereits in der vergangenen Woche konnte Sprinzer als Testspieler seinen ersten Treffer für Leobendorf erzielen. Im Spiel gegen WAF Brigittenau trug er mit dem Anschlusstor zum 3:2-Sieg bei. Nach abschließenden Gesprächen am Montag wurde der Wintertransfer offiziell besiegelt.

Wie die Niederösterreichischen Nachrichten berichten, hat der Offensivspieler vor gar nicht allzu langer Zeit Probetrainings in England absolviert.