Ein Monat vor Beginn der Rückrunde - Welche Mannschaft startet gegen wen?

Details Freitag, 02. Februar 2024 11:30

Ein Monat vor Beginn der Rückrunde der Regionalliga Ost sind die Transfers als auch die Testspiele am Höhepunkt der Winterpause. Am 01.03.2024 heißt es wieder Showtime in der RL-Ost. Durch die vielen Transfers und Umstellungen innerhalb einiger Mannschaft kann man jetzt noch kein klaren Vorhersagen treffen, wer schlussendlich aufsteigen darf und welche Teams eine Liga weiter runter müssen. Gerade in Runde 17 nach der Winterpause gibt es einige spannende Duelle, welche für einige Teams sehr interessant und entscheidend sein werden. Wer wo auftreten darf, sehen wir uns nun genauer an:

Rapid II:

Das vermutlich spannendste Duelle finden wir bei Rapid II, die gegen den SR Donaufeld auswärts ordentlich liefern müssen. Nach der Hinspiel Niederlage gegen den SR Donaufeld müssen die Hütteldorfer aufpassen, da auch der SR Donaufeld sehr stark aufspielen wird, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Platz eins gegen Platz drei heißt es im Topspiel der 17. Runde.

Kremser SC

Ebenso ein spannendes Duell findet in Krems statt. Nicht nur spielerisch sondern auch von den Fans sind beide Mannschaften einer der besten. Nachdem der Kremser SC ein 2:2 Unentschieden gegen den Wiener Sport-Club schaffte, wollen sie diesmal drei Punkte einfahren, um die starken Hütteldorfer auf Platz eins einholen zu können. Für den WSC wäre es eine kleine Sensation in Krems zu punkten.

Young Violets

Auch die Young Violets haben gegen den FC Marchfeld Donauauen kein leichtes Los. Der sich im Mittelfeld befindende FC Marchfeld Donauauen konnte in der Hinrunde den jungen Veilchen zumindest einen Punkt abknöpfen und ein Remis erspielen. Aufgrund der Torverhältnisse ist in diesem Spiel mit vielen Toren zu rechnen, im Gegensatz zum 0:0 Unentschieden in der Hinrunde. Für die Veilchen wären es wichtige Punkte, um im Aufstiegskampf nicht nachzulassen.

SC Wiener Viktoria

Die Mannschaft von Trainer Toni Polster ist bei den heimstarken SCU Ardagger zu Gast. Trotz dem Sieg in der Hinrunde für die Wiener Viktoria wird es in der Rückrunde auf fremden Rasen deutlich schwieriger. Die Mannschaft aus Ardagger spielt vor allem zuhause fast unschlagbar und macht es jedem Gegner schwer. Für die Wiener Viktoria wäre ein Sieg jedoch deutlich wichtig, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

FCM Traiskirchen

Das wohl spannendste Duell auf Augenhöhe ist die Partie zwischen dem FCM Traiskirchen gegen die TWL Elektra. Durch die vielen Neuzugänge des FCM Traiskirchens in der Winterpause hat die Mannschaft aus Traiskirchen gute Chancen in der Rückrunde nochmal ordentlich aufzuspielen und den Weg nach oben doch noch zu schaffen. Nach dem Unentschieden in der Hinrunde erwartet man ein spannendes Spiel in der Rückrunde.

SV Leobendorf

Ein interessantes und wichtiges Spiel für den möglichen Absteiger aus Draßburg findet gegen den SV Leobendorf statt. Die Draßburger spielen zuhause gegen den die Mannschaft aus Leobendorf, welche vor dem neuen Trainer auf jeden Fall eine solide Leistung bieten möchten. Nach dem souveränen Sieg in der Hinrunde des SV Leobendorfs gegen Draßburg, wollen die Draßburger in der Rückrunde wichtige Punkte gegen den Abstieg sammeln.

SC Neusiedl am See

Auch für den SC Neusiedl am See heißt es aufgepasst! Bei einer möglichen Niederlage gegen den FavAC macht der Verfolger ordentlich Punkte gut und der SC Neusield am See wäre ebenso in Abstiegsgefahr. Nachdem man in der Hinrunde einen klaren Sieg gegen die Favoritner einfahren konnte, möchte man auch in Wien keine Punkte liegen lassen und zumindest ein Unentschieden erspielen.

SV Oberwart

Das Kellerduell findet in Oberwart selbst gegen den FC Mauerwerk statt. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Nachdem beide Teams am Transfermarkt zugeschlagen haben kann man sagen, dass es ein Duell auf Augenhöhe sein wird. Nachdem der SV Oberwart einen klaren Sieg in Wien in der Hinrunde einfahren konnte, will die Mannschaft aus Mauerwerk zumindest in Oberwart Punkte einfahren.

Autor: Stefan Hahn