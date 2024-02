Suspendiertes Wettbetrugs-Trio vor Comeback bei FC Mauerwerk?

Details Samstag, 03. Februar 2024 16:18

Wir erinnern uns - nachdem der FC Mauerwerk im Herbst in der Regionalliga Ost mit 0:3,1:6 und 0:8 verlor, kam plötzlich ein Betrugsverdacht auf. Der Verein schaltete umgehend den Verband ein und suspendierte kurz darauf drei Spieler, die mit dem Betrug in Verbindung stehen hätten sollen. Dann wurde es ruhig und auch von Seiten der Polizei hieß es, dass an dem Verdacht nichts dran sei.

Der Kuriosität nicht genug, soll der Verein nun ausgerechnet bei jenen Spielern um ein erneutes Engagement angefragt haben, die damals suspendiert wurden.

Schräg, schräger, FC Mauerwerk also? Präsident Mustafa Elnmir schweigt sich dazu aus. "Kein Kommentar", so der Klubchef und Mäzen gegenüber LIGAPORTAL. Wen zuletzt Gerüchte um Mauerwerk die Runde machten, hat es sich aber kurz darauf immer als Wahrheit herausgestellt. Insofern würde es nicht wundern, wenn das Thema FC Mauerwerk demnächst um ein Kapitel reicher wäre.

Klub-Präsident Elnimr mit dem kürzlich zurückgetretenen Clubmanager Thomas Friz