Kremser SC heiß auf Titelkampf: Verstärkung aus Tschechien

Details Donnerstag, 08. Februar 2024 17:57

Der aktuell Tabellenzweite der Regionalliga Ost verstärkt sich am Deadline-Day noch in der Offensive! Nachdem es eher eine ruhige Transferphase in der Winterzeit beim Kremser SC war haben sich die Niederösterreicher in der Schlussphase des Transferfensters nochmal verstärkt. Michal Vrana unterstützt den Kremser SC im Meisterrennen. Der noch junge Offensivakteur vom MFK Chrudim möchte der Mannschaft beim Aufstieg helfen und mit seiner Qualität im Abschluss einige Treffer erzielen.

Abgänge in der Winterpause

Nachdem sich einerseits Sebastian Starkl als auch Sebastian Schwarz verabschiedet, trennt sich nun auch der Linksverteidiger Raul Galvan vom Kremser SC. Der junge Verteidiger konnte bei den Niederösterreichern nur wenige Einsatzminuten sammeln und wechselt zu Haitzendorf um dort mehr Spielpraxis einsacken zu können. Allerdings waren auch beide früheren Akteure vom Kremser SC verletzungsbedingt im Herbst keine Minute auf dem Platz. Die Abgänge sind durch den breiten Kader der Kremser nicht sehr wirkungsvoll und Trainer Thomas Flögel hat noch genügend Alternativen auf den verschiedensten Positionen.

Neuzugänge mit Zukunft

Sowohl der junge Mann aus Tschechien als auch Thomas Gurmann aus der St.Pölten Akademie sind beide gute Kicker, betont Trainer Flögel. Vrana überzeugt vor allem mit seiner Schnelligkeit und hat sich in den Trainings als auch im Test sehr spielfreudig agiert. Der 17-jährige Offensivmann hat sehr viel Engagement und Potenzial für die Zukunft, erklärt Trainer Thomas Flögel. Bereits in den Testpartien vor allem gegen Horn hat er seine individuelle Klasse auf den Platz gebracht und er hat sich sehr gut dem Spiel angepasst, fügte Flögel hinzu. Wirklich am Ende als Meister dazustehen ist natürlich eine sehr schwierige Aufgabe, aber ich bin mit diesem Kader guter Dinge, dass es nicht unmöglich ist, berichtet Flögel. Nach der 3:0 Auswärtsniederlage gegen Rapid II müssen die Kremser auf einen Patzer vom Konkurrenten hoffen und müssen konstant gute Leistungen auf den Platz bringen!