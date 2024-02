Duell der Austria-Legenden - Toni Polsters Wiener Viktoria im Test gegen Andreas Ogris SV Stockerau

Details Freitag, 09. Februar 2024 14:09

Am morgigen Samstag heißt es wiedermal:"Duell der Giganten"! Toni Polsters Wiener Viktoria trifft auf Andreas Ogris SV Stockerau. Seit 17.01.2024 ist die Austria Legende beim SV Stockerau im Amt und das mit großem Erfolg. Seither wurden die Stockerau drei mal zur Probe gestellt und alle drei Testspiele konnte man mit Trainer Ogris für sich entscheiden. Sein Gegenüber Toni Polster konnte in den bisherigen Testspielen gut überzeugen. Lediglich die Zweitligisten waren eine Nummer zu groß für die Mannschaft aus der Regionalliga Ost.

Andreas Ogris Erfolgsserie

Veilchen Legende Ogris konnte bis jetzt in jedem Testspiel überzeugen. Bereits in seinem ersten Testmatch konnte die Mannschaft aus Stockerau den Regionalligisten mit 4:2 bezwingen. Nach ein paar Umstellungen gelang es der Truppe von Ogris auch gegen den Simmeringer SC als auch den SV Essling sicher zu schlagen. Nun steht ein weiterer Regionalligist vor der Tür. Die Wiener Viktoria ist tabellarisch stärker als Leobendorf, jedoch ist der SV Stockerau für eine weitere Sensation zu haben. Vor allem in diesem Duell der Giganten werden sich beide Teams ordentlich ins Zeug legen.

Klassenunterschied hin oder her

Die Truppe von Trainer Polster ist in ihrem bisherigen Testmatches solide Leistungen. Seitdem Toni Polster nach seinem Zwischenfall wieder als Trainer agiert, konnte die Wiener Viktoria alle Testspiele gewinnen. Ausschließlich zu stark waren die First Vienna und der SV Horn, welche in der Admiral 2. Bundesliga spielen. Bei der First Vienna unterlag man 9:2 und gegen den SV Horn konnte man die Pausenführung nicht verwalten und verlor schlussendlich mit 2:1. Alle anderen Testspiele gegen Mannschaften aus dem Unterhaus, konnte die Mannschaft von Toni Polster souverän gewinnen. Vor allem in so einem Testspiel ist mit allem zu rechnen und die Mannschaften freuen sich auf einen wilden Schlagabtausch der Austria Legenden.