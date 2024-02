Wird er neuer Trainer der Young Violets?

Details Dienstag, 20. Februar 2024 08:08

Am gestrigen Montag saß Oliver Glasner beim Match zwischen Crystal Palace und Everton in der Premier League bereits auf der Tribüne. Sein Engagement als Trainer wurde inzwischen bestätigt. Ihm als Co-Trainer folgen soll - wir berichteten - Emanuel Pogatetz, Trainer der Young Violets in der Regionalliga Ost. Die Frage, die offen bleibt: Wer folgt auf den Steirer als Trainer der jungen Veilchen?

Bestätigt wurde es offiziell noch nicht, mehrere Medien berichten aber bereits darüber, dass Stephan Helm künfitg als neuer Trainer der Jung-Veilchen arbeiten soll. Helm coachte im Herbst St. Pölten in der ADMIRAL 2. Liga, sein Co-Trainer war Pogatetz.

Foto: GEPA Admiral