Rapid II: Junge Hütteldorfer streben nach dem Aufstieg

Der Tabellenführer der Regionalliga Ost setzt sich seit Saisonbeginn ein klares Ziel vor Augen. Nach einer starken Hinrunde kommt man diesem Ziel immer näher, betont Sportdirektor Markus Katzer. Zu Rückrundenstart wartet mit dem SR Donaufeld ein harter Brocken und spannendes Duell im Aufstiegskampf!

Klares Ziel vor Augen

Unser Ziel ist seit Saisonbeginn klar: Aufstieg und die jungen Talente in den Profifußball integrieren, betont Sportchef Markus Katzer. Wir müssen auch in der Rückrunde stark performen und die Leitsungen auf den Platz bringen. Vor allem in den Spielen gegen die direkten Konkurrenten ist eine gute Performance Pflicht, erklärt Katzer. Die jungen Talente können sich diesmal unter etwas mehr Druck unter Beweis stellen und ihre Klasse auf den Platz bringen. Allerdings wollen wir die Frischlinge auch für den Profifußball in anderen Ligen optimal vorbereiten, berichtet Sportchef Katzer. Natürlich darf man die dritte Liga nicht unterschätzen, aber für den Schritt zum Profi ist noch Luft nach oben, betont Katzer.

Schwiereges Auswärtsspiel

Zu Beginn der Rückrunde sind die Hütteldorfer erstmals gefordert. Zu Gast beim SR Donaufeld, welcher derzeit auf Platz drei der Regionalliga Ost rangiert. Die Mannschaft aus Hütteldorf plant jedoch keine speziellen Vorbereitungen für die schwierige Auswärtspartie, da die jungen Spieler sich selber sehr stark herausfordern und immer 100% geben, betontn Katzer. Natürlich ist es eine wichtige Partie, aber wir werden uns nicht besonders vorbereiten sondern gehen alles durch wie bei jedem Spiel. Vor allem die jungen Spieler werden in jeder Partie alles geben und sich in jeden Ball hineinwerfen, um ihre Klasse unter Beweis stellen zu können, berichtet Sportchef Katzer.

