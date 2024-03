Neo-Young-Violets-Trainer Helm: "Haben jüngste Mannschaft in der Liga!"

Details Donnerstag, 29. Februar 2024 11:44

Oft kommt es nicht vor, dass ein Trainer mit einer Mannschaft nicht einmal ein Bewerbsspiel austrägt, ehe er sich eine neue Herausforderung sucht. Im Falle von Emanuel Pogatetz ist das aber der Fall - er folgte Oliver Glasner auf die Insel zu Crystal Palace. Die Konsequenz daraus: Die Young Violets mussten sich einen neuen Trainer suchen und wurden fündig. Stephan Helm führt die Jungveilchen in das Frühjahr der Regionalliga Ost. Wir haben mit dem Neo-Trainer nun ein Interview geführt.

Stephan Helm freut sich über seine neue Aufgabe

LIGAPORTAL: Du bist seit wenigen Tagen Trainer bei den Young Violets - wie ist es dazu gekommen? Immerhin hast du im Herbst noch in der ADMIRAL 2. Liga St. Pölten gecoacht.

Stephan Helm: "Das Gesamtpaket hat mich überzeugt. Es ist eine unheimlich spannende Aufgabe, mit jungen Spielern zu arbeiten."

LIGAPORTAL: Das heißt, die Violets sind Sprungbrett?

Stephan Helm: "Die Aufgabe in der Regionalliga Ost ist eine ganz tolle. Mir gefällt die Arbeit mit jungen Spielern, denen ich helfen möchte, den Schritt in den Profibereich zu machen, entweder in die 2. Liga zu Stripfing oder in die Bundesliga zur Wiener Austria."

LIGAPORTAL: Dein Vorgänger ist Emanuel Pogatetz, er war auch dein Co-Trainer bei St. Pölten. Freust du dich für ihn?

Stephan Helm: "Natürlich freue ich mich für ihn. Und auch für mich ist das nicht schlecht - wenn man auf jemanden folgt, der in der Premier League die Chance bekommt. Emanuel hat sich das verdient - wirklich super Sache. Auch mit dem Oliver Glasner zusammenzuarbeiten, ist wirklich eine super Möglichkeit. Er ist einer der erfolgreichsten österreichischen Trainer."

LIGAPORTAL: Du übernimmst das Team auf dem vierten Tabellenplatz...

Stephan Helm: "Ich übernehme das Team auf dem vierten Platz und in einem sehr guten Zustand. Max Uhlig und Emanuel Pogatetz haben tolle Arbeit gemacht."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele aus?

Stephan Helm: "Wie schon erwähnt, ist die Entwicklung das wichtigste. Die Mannschaft ist sehr jung, ein Jahr jünger als die Zweier von Rapid. Insofern wäre es eine wirklich tolle Sache, wenn wir den Herbst wiederholen könnten."

LIGAPORTAL: Und persönlich?

Stephan Helm: "Ich fokussiere mich auf die Arbeit bei den Young Violets. Das ist mein Job."

LIGAPORTAL: Wie schätzt du die Regionalliga Ost ein?

Stephan Helm: "Nachdem ich selbst lange dort gespielt habe und wir auch immer wieder in St. Pölten Tests gegen Regionalligavereine gemacht haben, kann ich sagen, dass die Konkurrenz stark ist."

Foto: Daniel Shaked