Saison 23/24: Wie viele Klubs steigen aus der Regionalliga Ost ab?

Die Saison in der Regionalliga Ost biegt in die Zielgerade ein. Fünf Runden sind noch zu spielen. Wie jedes Jahr beginnt damit auch das Rätselraten hinsichtlich der Anzahl der Absteiger. Denn je nachdem wie viele Klubs aus der 2. Liga absteigen, hat das auch Konsequenzen in der Ostliga.

Eines vorweg: Prinzipiell ist von zwei bis zu vier Absteigern in der Regionalliga Ost alles möglich. Das heißt, von Zittern bis zum Schluss und Durchatmen für viele Klubs ist alles möglich.

Derzeit sieht es nach Ersterem aus. Nachdem Dornbirn, dem DSV Leoben und Austria Salzburg die Lizenz auch in zweiter Instanz verweigert wurde, gibt es aktuell zzwei Absteiger in die Regionalliga Ost. Warum? Während Dornbirn aktuell als Tabellenvierzehnter in der Abstiegszone der 2. Liga rangiert, tun das Leoben als Dritter der Liga zwa und Austria Salzburg als Erster der Regionalliga West nicht. Leoben würde den Platz von Sturm Graz II als Vorletzter und Austria Salzburg jenen von Ligaschlusslicht Amstetten einnehmen. Keiner der drei Vereine, Dornbirn, Leoben und Salzburg, fallen in die Ostregion.

Etwas anders sieht es aus, wenn einer der drei Vereine die Lizenz vom ständig neutralen Schiedsgericht zugesprochen bekommt. Ist das der Fall, gibt es zumindest einen Absteiger aus der 2. Liga – der würde Amstetten heißen, die am Tabellenende rangieren. Das wiederum bedeutet drei Absteiger aus der Regionalliga Ost.

Bekommen alle drei Klubs, also Leoben, Dornbirn und Austria Salzburg die Lizenz, gibt es drei Absteiger – also die letzten drei Klubs in der Tabelle. Das sind mit ziemlicher Sicherheit Amstetten als Letzter und Sturm Graz II als Vorletzter. Platz 14 ist allerdings noch umkämpft. Dornbirn hat auf KSV 1919 drei Punkte Rückstand und am Wochenende kommt es zum direkten Duell. Rutscht Kapfenberg in die Abstiegszone, hat das auf die Ostliga noch keine Auswirkung. Rutscht allerdings Stripfing, das aktuell vier Punkte Vorsprung auf Dornbirn hat, noch in die Abstiegszone, steigen aus der Ostliga sogar vier Klubs ab – aktuell sind das FC Mauerwerk, ASV Draßburg, Ardagger/Viehdorf und der FavAC.