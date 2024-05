FavAC nach Klassenerhalt: "Mut, Wille, Herz und Teamgeist kannst du nicht kaufen!"

Details Mittwoch, 29. Mai 2024 18:22

Vor rund einem Jahr stand fest, dass sich der FavAC den Meistertitel in der Wiener Stadtliga geholt hat. Nach drei Jahrzehnten stieg der Traditionsverein aus dem zehnten Wiener Gemeindebezirk damit wieder in die Regionalliga Ost auf. Nun, eine Runde vor Schluss in der Ostliga, steht fest, dass die Favoritener von Trainer Dozhghar Kadir den Klassenerhalt geschafft haben. Etwas, mit dem nur wenige gerechnet hatten. Wir haben mit dem Coach und Torwart Stevica Zdravković gesprochen.

"Obwohl es eigentlich seit vergangenem Freitagabend feststeht, wissen wir immer noch nicht so genau, wie wir das begreifen sollen", sagt ein emotionaler Dozhghar Kadir. "Ich war noch nie so müde. Ich bin so stolz auf die Jungs, was sie da vor allem im Frühjahr geleistet haben." Ein Jahr harter Kampf, ein Jahr an die Grenzen gehen, ein Jahr Leidenschaft, Wille, Feuer – all das war notwendig, um die Klasse zu halten.

Das unterstreicht Torwart Stevica Zdravković: "Es war ein Jahr voller Emotionen! Ein Jahr, in dem wir oft müde waren, weil wir es uns selbst so schwer gemacht haben! Aber am Ende war es das alles wert – wir haben es geschafft", so der Leistungsträger.

"Die meisten werden es wissen. Aber es ist an der Zeit, es mal wieder zu betonen: In dieser Liga, in der jeder gegen jeden gewinnen kann, mit einem Budget, das nicht annähernd an den Rest herankommt, mit einer Mannschaft, die aus 19 verschiedenen Ländern kommt, haben wir es geschafft", so Coach Kadir weiter: "Und wieder einmal haben wir jedem gezeigt, dass man Mut, Wille, Herz, Leidenschaft und Teamgeist nicht kaufen kann! Man muss das spüren! Und was spüren wir heute? Nichts als Stolz! Und Müdigkeit! Und nochmal Stolz!"

Am Freitag kommt nun der Wiener Sport-Club nach Favoriten. Kadir und Zdravković unisono: "Gibt es ein besseres Spiel, um sich von den Fans in den Sommer zu verabschieden, als ein Traditionsderby an der Kennerroad?"