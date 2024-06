Nach 25 Jahren bei SV Oberwart ist Schluss: Auch bei SC Krems und TWL Elektra gehen Urgesteine

Details Freitag, 31. Mai 2024 11:01

Am heutigen Freitag trifft TWL Elektra auf Ardagger/Viehdorf, der SV Oberwart auf den SK Rapid II und der Kremser SC auf den SV Leobendorf. Für vier Spieler sind die Begegnungen etwas ganz Besonderes: Für Thomas Herrklotz, Ertan Uzun, Kurt Starkl und Jannick Schibany. Die vier Akteure bestreiten ihre letzten Partien für Oberwart bzw. Elektra bzw. Krems.

Herrklotz im Dress von SV Oberwart

Oberwart-Kapitän Herrklotz sucht sich nach insgesamt 25 Jahren bei den Oberwartern eine neue Herausforderung: "Als Fußballer will man immer spielen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen mal etwsas Neues auszuprobieren. Natürlich war die Entscheidung richtig schwierig für mich, aber es überwiegen die positiven Erinnerungen, die schöne gemeinsame Zeit und die erreichten Ziele."

Torwart Uzun sagt nach neun Jahren bei den Favoritenern von TWL Elektra Servus. "Es war eine tolle Zeit, aber es ist an der Zeit für eine neue Herausforderung."

Jannick Schibany und Kurt Starkl verlassen den Kremser SC. Schibany dazu auf Facebook: "Liebe KSC Fans, jetzt ist es soweit und ich wechsle vom Spielfeld des Sepp Doll Stadions auf die Zuschauertribüne bzw. Kantine des Sepp Doll Stadions, wo ich mich wie ihr alle wisst nach den Spielen das ein oder andere Mal sehr wohlgefühlt habe ! Sowohl sportlich als auch privat eine unglaublich geile Zeit für mich, die ich nie vergessen werde ! DANKE AN ALLE ! Bis bald im Sepp Doll ! Liebe Grüße und Alles Gute, EURE Laufmaschine Schiby."

Auch Starkl hat Worte für die Fans - er schließt sich übrigens Wieselburg an. "Es war eine unvergessliche Zeit mit dem KSC. Soviele Leute kennengelernt und als Freunde gewonnen. Acht wunderschöne Jahre mit der Relegation als absolutes Highlight. Ich wünsche jedem Fußballspieler so eine geile Zeit, wie ich sie in Krems hatte. Danke an alle Trainer, Funktionäre,Fans, Spieler etc. für diese Reise. Wir sehen uns bestimmt wieder. Forza KSC."

Foto: SV Oberwart