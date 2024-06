Jochen Fallmann wird neuer KSC-Trainer

Details Dienstag, 04. Juni 2024 11:29

Gestern erst wurde bekannt, was die Spatzen seit Wochen von den Dächern pfiffen: Thomas Flögel ist ab der neuen Saison nicht mehr Trainer des Kremser SC. Knapp 12 Stunden später ist auch schon dessen Nachfolger bekannt. Jochen Fallmann, zuletzt Trainer des SKU Amstetten, wird neuer Cheftrainer des Tabellenvierten der abgelaufenen RLO-Saison. Von einem absoluten Wunschkandidaten spricht man vom 45-Jährigen auf Seiten der Kremser.

Wunschkandidat

Der gebürtige Niederösterreicher hat den SKN St. Pölten in der Bundesliga und zuletzt den SKU Amstetten in der 2. Liga betreut. Von Seiten der Kremser sprach man schon vor Tagen vom absoluten "Wunschkandidaten". Nun konnte man diesen an Land ziehen.

Als Aktiver spielte Fallmann bei der Vienna, St. Pölten, dem LASK und der Admira. "Krems ist im Fußball eine Top-Adresse mit vielen engagierten Menschen", zeigt sich der Neo-Coach vom Verein angetan. Georg Stierschneider sehe im ehemaligen Amstetten-Trainer ebenfalls Wunschlösung Nummer eins.

Quelle: Facebook "Kremser SC"