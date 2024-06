Leobendorf und Traiskirchen stellen Weichen für neue Saison

Details Dienstag, 04. Juni 2024 09:09

Mit dem nachgetragenen Match zwischen dem Kremser SC und dem SV Sparkasse Leobendorf, ging die Saison 2023/2024 in der Regionalliga Ost erst gestern Abend zu Ende. Die Planungen für die neue Spielzeit laufen bei den Vereinen aber schon auf Hochtouren. So präsentierte der FCM Flyeralarm Traiskirchen am Wochenende mit dem aktuellen Noch-Stadlau-Trainer Stefan Horniatschek seinen neuen "starken Mann" an der Seitenlinie aber der kommenden Saison. Darüber hinaus gibt es aber auch Transfernews, holt man doch einen ehemaligen 2.Liga-Spieler vom Konkurrenten aus Krems. Aber auch in Leobendorf rüstet man sich nach der besten Saison der Vereinsgeschichte für weitere Aufgaben und bedient sich dafür bei einem Ligarivalen.

Neuer "9er" und Heimkehrer bei Leobendorf

Bereits am Wochenende erfolgte die Vollzugsbestätigung für einen neuen "9er" unter der Burg Kreuzenstein. Benjamin Mustafic, zuletzt beim FavAC, wird in der kommenden Saison für die Mannschaft von Trainer Lukas Fürhauser auf Torejagd gehen. Der großgewachsene Stürmer konnte in den vergangenen zwei Jahren beachtliche 26 Tore in der Regional- und Landesliga erzielen. Ausgebildet wurde Mustafic u.a. in der Jugend des FC Stadlau und der AKA Admira. Außerdem spielte der Angreifer 6-mal für diverse Jugendnationalmannschaften von Nordmazedonien.

Darüber hinaus darf man sich in Leobendorf auch auf einen Heimkehrer freuen. Bernhard Hahn kehrt nach einem Jahr in der 2. Liga vom SV Horn zurück nach Leobendorf. Der offensive Mittelfeld-Allrounder absolvierte immerhin 20 Ligaeinsätze für die Waldviertler und konnte dabei 2 Tore erzielen.

Felber unterschreibt in Traiskirchen

Auch Traiskirchen kann ab der kommenden Saison auf einen ehemaligen Spieler der 2. Liga bauen: Elias Felber kommt vom Kremser SC zur Mannschaft von Neo-Coach Horniatschek. "Wir freuen uns sehr, dass sich Elias für uns entschieden hat. Er passt nicht nur fußballerisch sondern auch charakterlich hervorragend in unser Team", so Sektionsleiter Manuel Trost.

Auch Felber zeigt sich begeistert von seinem neuen Verein: "Nach intensiven Gesprächen mit Sektionsleiter Manuel und Obmann Werner Trost, war es für mich relativ schnell klar, dass ich kommende Saison in Traiskirchen spielen werde."

Quelle: Facebook "SV Sparkasse Leobendorf"/ "FCM Flyeralarm Traiskirchen"

MW