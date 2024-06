Ostliga-Torschützenkönig Rotter 23/24: "Gibt keinen torverrückteren als mich!"

Details Dienstag, 04. Juni 2024 15:59

21 Tore erzielte Dominik Rotter von SC Wiener Viktoria in der abgelaufenen Saison in der Regionalliga Ost. Damit ist er Torschützenkönig. Wir haben den Routinier an dieser Stelle zum Interview gebeten und ihn gefragt, was ihm dieser Titel bedeutet. Außerdem wollten wir wissen, wer Europameister wird.

LIGAPORTAL: Torschützenkönig in der RLO - klingt gut oder?

Dominik Rotter: "Für mich selbst ist es ein Wahnsinn zugleich eine Bestätigung für all das, was ich dafür tue! Ich habe in den letzten 3 Jahren trotz Tiefen immer wieder weitergemacht und mein Programm beinhart durchgezogen ohne nach links oder rechts zu schauen! Gesund leben und die körperliche Fitness stehen bei mir an erster Stelle! Jetzt wurde ich endlich dafür belohnt! In diesem Alter wird man meistens schon abgestempelt, was meiner Meinung nach kompletter Blödsinn ist! Noch dazu gibt es fix keinen anderen Spieler, der torverrückter ist als ich."

LIGAPORTAL: Hättest du dir das am Beginn der Saison gedacht? Was war dafür notwendig?

Dominik Rotter: "Ich habe das immer im Kopf, Erster bzw. Torschützenkönig zu werden! Dafür spiele ich Fußball! Ich habe mir in meiner Vergangenheit so vieles kaputt gemacht und hole jetzt das Maximum aus mir raus! Ich investiere wie schon gesagt alles in meinen Körper und Geist! Ich bin auf einem Top-Level und versuche mich immer zu verbessern! Sowohl im sportlichen als auch im privaten Bereich! In der Wintervorbereitung zog ich mir leider eine schwere Schulterverletzung zu! 3 von 5 Ärzten sagten, ich muss operieren gehen und ich würde 8-10 Wochen ausfallen! Ich hörte jedoch auf die die zwei, die sagten, dass man die Schulter nicht unbedingt operieren muss und das war gut so! Mit Schmerzen kämpfte ich mich durch die ersten Partien! Schlussendlich ist zum Glück alles wieder ganz gut verheilt! Dadurch konnte ich einen großen Beitrag zum Erfolg leisten und mir noch dazu die Krone holen. Der Wille und die Disziplin standen bei mir bei 100%!"

LIGAPORTAL: Wie beurteilst du die Saison generell?

Dominik Rotter: "Die Saison war super, wir sind ein richtig charakterlich starkes Team mit tollen Spielern! Leider haben wir viel zu viele Tore in den letzten Minuten kassiert, sonst würde der Tabellenplatz ganz anders aussehen! Nur das kann man nicht mehr ändern! Wir haben unser Ziel (die ÖFB CUP Qualifizierung) erfüllt!"

LIGAPORTAL: Worauf freust du dich im Sommer ganz besonders?

Dominik Rotter: "Ich bin jetzt in der ersten Urlaubswoche mit meiner Verlobten und ihren Eltern in Kroatien! Danach bin ich eine Woche in Spanien angeln! Diese Zeit genieße ich sehr! Da fahre ich das System mal komplett herunter und genieße in vollen Zügen! Immerhin habe ich jetzt 2 Jahre durchtrainiert! Jetzt gönne ich zumindest mal meinen Haxen eine Ruhephase. Yoga und Stabi-Übungen stehen jedoch täglich am Programm!"

LIGAPORTAL: Wer wird Europameister?

Dominik Rotter: "Portugal wird Europameister! Ronaldo ist ja bekanntlich auch ein "alter Schlapfen", der für mich das beste Beispiel dafür ist, wozu man in der Lage ist, wenn man alles in den Fußball, Körper und Geist investiert! Da gibt es keine Grenze, sofern man den Willen und die Disziplin dafür hat! Der wird noch einmal aufgeigen bei der EM! Ich habe noch sehr vieles vor in meinem Leben und große Visionen, die umgesetzt werden!"