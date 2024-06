Trio verlässt TWL Elektra

Details Dienstag, 04. Juni 2024 19:57

Als Mitfavorit in die Saison gegangen, erlebte TWL Elektra eine komplizierte und sehr unkostante Saison in der Regionalliga Ost. Am Wochenende verlor man das letzte Match gegen Ardagger/Viehdorf vor eigenem Publikum mit 0:2. Das soll sich in der neuen Saison nicht wiederholen, weshalb schon die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt werden. Vor zwei Wochen gab man bereits bekannt, dass man mit dem aktuellen Trainerteam rund um Chefcoach Herbert Gager auch in die kommende Saison gehen möchte. Ein Trio tut das allerdings nicht, darunter ein absolutes TWL-Urgestein, und wechselt zum ASK Ebreichsdorf.

Abschied nach 15 Jahren

Seit 2009 als er als 8-Jähriger zum Verein kam, ist es für Dario Grgic nun an der Zeit weiterzuziehen. Der erst 21-jährige Abwehrspieler wechselt mit der kommenden Saison zum ASK Ebreichsdorf in die 2. Landesliga Ost nach Niederösterreich. In letzter Zeit war Grgic oftmals durch Verletzungen gehandicapt, konnte diese Saison lediglich 13 Spiele absolvieren. Sein Bruder Lukas kickt ebenfalls bei den Wienern.

Weitere Spieler nach Ebreichsdorf

Neben Grgic wechseln auch Leo Maros und Kristian Babic nach Niederösterreich zu den Ebreichsdorfern. Maros, der letzte Saison 27 Spiele absolvierte und dabei ein Tor erzielte, kam erst letzten Sommer zu den Wienern und kehrt diesen nun wieder den Rücken. Babic kam im Sommer 2022 von Ligakonkurrent Leobendorf zu den Wienern, war dann aber von Juli bis Dezember 2023 in Kottingbrunn. Anfang des Jahres kehrte er wieder zur Gager-Elf zurück und wechselt nun erneut nach Niederösterreich. Von den 14 möglichen Frühjahrsspielen absolvierte der 29-Jährige 11.

Quelle: Facebook "TWL Elektra"