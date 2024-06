EXKLUSIV: FC Mauerwerk hat neue Heimstätte gefunden

Details Mittwoch, 05. Juni 2024 20:30

Der FC Mauerwerk hat in seiner Vereinsgeschichte schon auf mehreren Plätzen seine Heimspiele ausgetragen, zuletzt auf dem Platz des FavAC im zehnten Wiener Gemeindebezirk. Zuletzt musste man sich wieder auf die Suche nach einer Heimstätte begeben, nachdem es mit dem FavAC - wie man hört - Unstimmigkeiten gab. Eine Heimstätte, die regionalligatauglich ist, immerhin schaffte man unter Trainer Ilco Naumoski sensationell den Klassenerhalt in der Ostliga. Am Mittwochnachmittag wurde eine neue Heimstätte gefunden.

Mauerwerk-Sponsor Mustafa Elnimr mit Andreas Wörle, Ostbahn-Obmann-Stellvertreter Safin und Trainer Ilco Naumoski

Der FC Mauerwerk wird seine Heimspiele in der neuen Saison auf dem Platz von Ostbahn XI im elften Wiener Gemeindebezirk austragen. "Es freut mich sehr, dass wir eine Übereinkunft erzielen konnten", so Mustafa Elnimr, polarisierender Mäzen des FC Mauerwerk.

Murat Safin, stellvertretender Obman von Ostbahn, freut sich auch. "Wir kennen uns schon viele Jahre. Freunden sollte man helfen. Das tun wir. Das wird gut", so der Funktionär, der mit Ostbahn XI noch um den Aufstieg von der 2. Landesliga in die Wiener Stadtliga kämpft.